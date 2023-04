Verlegung offiziell: Zwei Freitagsspiele am 31. Bundesliga-Spieltag

Die DFL hat das Bundesliga-Duell zwischen Leverkusen und Köln um zwei Tage vorverlegt. Am 31. Spieltag kommt es damit zu einer Besonderheit.

Das Spiel gegen Köln findet an einem Freitagabend in der BayArena statt. IMAGO/Panoramic International

Verkehrte Welt am 31. Bundesliga-Spieltag: Statt zweier Sonntagsspiele gibt es ausnahmsweise nur eines, und statt eines Freitagspiels ausnahmsweise zwei. Am Freitagnachmittag - und damit exakt eine Woche vor dem Auftakt der drittletzten Runde in dieser Saison - vermeldete die DFL die erwartete Änderung am Spielplan.

Das rheinische Aufeinandertreffen zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln, das ursprünglich am Sonntag, 7. Mai, um 15.30 Uhr hätte stattfinden sollen, wird um zwei Tage nach vorn auf den 5. Mai um 20.30 Uhr gezogen.

"Die Neu-Ansetzung erfolgte auf eindringlichen Wunsch von Bayer 04 Leverkusen und unter anderem erst nach Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden", heißt es in der Mitteilung der DFL.

Diese kommt damit genau wie zuvor schon Gegner Köln den Leverkusenern entgegen, die als letzter verbliebener Bundesliga-Vertreter dieser Europapokal-Saison am Donnerstag nach dem 31. Spieltag das Hinspiel im Europa-League-Halbfinale gegen die AS Rom bestreiten. Am 11. Mai (21 Uhr) ist die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso bei José Mourinho & Co. in Italien zu Gast. Nun hat Bayer zwei Tage mehr Zeit zur Vorbereitung.

Für das bislang als Freitagabendspiel vorgesehene Duell zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04 ändert sich nichts. Es steigt parallel zu Leverkusen gegen Köln ebenfalls am 5. Mai um 20.30 Uhr. Das bedeutet auch, dass Streaminganbieter DAZN, der auch in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele in der Bundesliga live und exklusiv zeigt, erstmals freitags zwei Bundesliga-Partien parallel ausstrahlen wird - womöglich inklusive Konferenz-Option.

BVB bestreitet einziges Sonntagsspiel

Ein Tausch mit dem Mainzer Heimspiel gegen Schalke war auch deshalb nicht wirklich möglich, weil am Sonntag, 7. Mai, in Mainz mit dem Gutenberg-Marathon schon eine Großveranstaltung auf dem Programm steht.

Für jenen Sonntag ist nun nur noch eine Bundesliga-Partie übrig: Borussia Dortmund, der aktuelle Tabellenführer, empfängt um 17.30 Uhr den VfL Wolfsburg.