Verlegung abgelehnt: DHB-Spiel gegen Spanien findet statt

Die deutschen Handballer werden heute Abend wie geplant in die Hauptrunde der Europameisterschaft starten. Die European Handball Federation (EHF) lehnte einen Antrag der deutschen Delegation auf eine Spielverlegung ab.

Damit erfolgt der Anwurf gegen Titelverteidiger Spanien wie geplant um 18 Uhr. Der DHB hatte wegen des Corona-Ausbruchs bei der deutschen Handball-Nationalmannschaft um eine Verlegung der Partie gebeten. Diese lehnte der EHF aber mit Hinweis auf die sportliche Situation Spaniens sowie den bestehenden Sendeplänen und -verpflichtungen ab. Zudem seien auch andere Teams von Corona betroffen.

Bei der EM in Ungarn und der Slowakei sind bislang insgesamt zwölf deutsche Nationalspieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Um das Turnier überhaupt noch fortführen zu können, hat Bundestrainer Alfred Gislason bislang nicht weniger als elf Spieler nachnominiert. Der DHB dachte noch am Mittwoch über einen Rückzug von dem Turnier nach, entschied sich aber für den Verbleib bei der EM: "Wir haben intensiv diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir es verantworten können, im Turnier zu bleiben", sagte DHB Vorstandschef Mark Schober am späten Mittwochabend. Alle weiteren PCR-Tests des Teams führten am Mittwochabend durchweg zu negativen Ergebnissen. Damit stehen Trainer Gislason insgesamt 16 Akteure zur Verfügung.

Deutschland geht mit zwei Punkten in der Hauptrundengruppe II. Weitere Gegner neben Spanien sind Norwegen am Freitag (20.30 Uhr), Schweden am Sonntag (18 Uhr) sowie zum Abschluss Russland am kommenden Dienstag (18 Uhr).