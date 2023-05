Verlassen sechs Leistungsträger den Chemnitzer FC?

Sechs Stammkräfte lassen derzeit ihre Zukunft beim Chemnitzer FC ungewiss. Vor dem Landespokalfinale bangen die Himmelblauen zudem um Robert Berger, der nach Chris Löwe ebenfalls auszufallen droht.

Mehr zur Regionalliga Nordost Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Beim Chemnitzer FC herrschte nach dem 1:1 im Sachsenderby gegen Lok Leipzig am Freitagabend Frust. Kurz vor Schluss hatte Stürmer Michel Ulrich den Siegtreffer erzielt, doch das Tor war von Schiedsrichter Tim Kohnert aufgrund eines vermeintlichen Handspiels aberkannt worden. Es war eine Fehlentscheidung, wie die TV-Bilder später zeigten. "Wir hatten kein Spielglück. Ich bin der festen Meinung, dass das ein reguläres Tor war. Ein Handspiel war es nicht," sagte der Chemnitzer Trainer Christian Tiffert.

Der Spielverlauf passte zur Saison der Chemnitzer, die alles andere als optimal verlief. Frühzeitig verloren die Himmelblauen die Tabellenspitze aus den Augen und befinden sich seit Wochen im Niemandsland des Klassements. Mit dem Gewinn des Landespokals kann der CFC aber zumindest ein Ziel noch erreichen. Im Finale am 3. Juni kommt es erneut zum Derby gegen Lok Leipzig.

Robert beißt auf die Zähne, wann immer es geht. Wenn er so früh raus muss, lässt das nichts Gutes erahnen. Christian Tiffert

Doch die Vorzeichen für die kommenden Wochen sind nicht gut: In Ex-Profi Chris Löwe, der sich beim 0:1 vor gut einer Woche in Jena einen Innenbandriss im linken Knie zuzog, fällt einer der wichtigsten Spieler voraussichtlich bis zum Saisonende aus. Zudem droht in Robert Berger die nächste Säule wegzubrechen. Der Rechtsverteidiger musste gegen Lok Leipzig nach 30 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Die Diagnose steht noch aus, doch Tiffert betonte: "Robert beißt auf die Zähne, wann immer es geht. Wenn er so früh raus muss, lässt das nichts Gutes erahnen." Sowohl Löwe als auch Berger besitzen Verträge für die kommende Saison. Andere Leistungsträger stehen hingegen vor dem Abschied: Torjäger Felix Brügmann (zehn Treffer), Keeper Jakub Jakubov sowie Furkan Kircicek, Kilian Pagliuca, Tim Campulka und Okan Kurt haben ihre Zukunft beim CFC bislang offengelassen. In dieser Woche wollen die Verantwortlichen dafür erste Zugänge verkünden. Sport-Geschäftsführer Marc Arnold betont aber, dass man sich an einem Wettbieten nicht beteiligen wolle.