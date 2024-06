Verlässt Pröger die Kogge?

Beim FC Hansa Rostock ist derzeit noch bei fünf Spielern offen, wie es weitergeht. Mit Kai Pröger, Oliver Hüsing, Jannis Lang, Lukas Scherff und Patrick Nkoa befindet sich der Zweitliga-Absteiger aktuell in Vertragsgesprächen. Der Ausgang ist jeweils offen. Gerade bei Pröger soll die Tendenz in den vergangenen Wochen Gerüchten zufolge in Richtung Abgang gegangen sein. Der Offensivspieler war mit Erstliga-Absteiger Darmstadt 98 und dem Drittligisten VfL Osnabrück in Verbindung gebracht worden.