Verlässt Meunier den BVB noch im Winter Richtung Türkei?

Türkische Medien berichten von einem Interesse von Trabzonspor an Thomas Meunier. Noch ist in Dortmund kein Angebot eingegangen, aber der BVB ist grundsätzlich gewillt, den Belgier abzugeben.

Zuletzt spielte er wieder eine Rolle: Seit dem 14. Spieltag steht Thomas Meunier durchgehend in der Startelf des BVB. Nach einem schwierigen Halbjahr mit Verletzung und ohne echte sportliche Perspektive hatte sich der Belgier in der Wintervorbereitung wieder herangekämpft - aus Mangel an Alternativen und durch gute Leistungen.

Und doch könnte der 32 Jahre alte Belgier die Dortmunder noch in diesem Winter verlassen. Laut türkischen Medien beschäftigt sich Trabzonspor mit einer Verpflichtung des 62-maligen Nationalspielers. Das Transferfenster in der Türkei ist noch bis zum 9. Februar geöffnet, Meuniers Vertrag läuft im Sommer aus.

Schon im Sommer 2023 hätten die Verantwortlichen des BVB ihn gerne verkauft, um sein hohes Gehalt zu sparen. Auch wenn Meunier (kicker-Notenschnitt von 4,07) zuletzt wieder von Beginn an auflaufen durfte, hat sich an dieser Haltung nichts geändert. 2020 war der Rechtsverteidiger mit großen Erwartungen von Paris St. Germain nach Westfalen gewechselt.