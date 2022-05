Verlässt Irving die Nets?

Steht Kyrie Irving die Brooklyn Nets nach dem frühen Aus in den NBA-Play-offs vor dem Abgang? Zumindest lassen die Worte von General Manager Sean Marks am Mittwoch bei einer Pressekonferenz diese Interpretation zu.

Klare Ansage von Marks

"Es wäre jetzt unfair von mir, den aktuellen Stand zwischen Kyrie und uns zu kommentieren. Aber um ganz offen zu sein, er muss für sich selbst einige Entscheidungen treffen", sagte Marks. "Wir gucken nach Spielern, die gerne hier und Teil von etwas größerem als sie selbst sein wollen, die selbstlos spielen, die Team-Basketball spielen und die verfügbar sind. Das gilt nicht nur für Kyrie, sondern für alle."

Der 30 Jahre alte Irving hatte große Teile der Saison verpasst, weil er sich nicht gegen das Coronavirus hat impfen lassen. Erst im Januar konnte er sein Saison-Debüt geben, durfte zunächst aber nur auswärts auflaufen. Irving absolvierte in der abgelaufenen regulären Spielzeit damit lediglich 29 Partien, die Nets scheiterten in der ersten Play-off-Runde mit 0:4 an den Boston Celtics.

Bald vereint mit LeBron James?

Irvings Vertrag läuft bei Brooklyn, wo er seit der Saison 2019/20 spielt, läuft aus. Er besitzt eine Spieler-Option auf eine Verlängerung, die ihm 36,5 Millionen Dollar einbringen würde. Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James gelten nach den verpassten Play-offs als potenzieller Interessent für Irving.