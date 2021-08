Verlässt Hoppe nun die Königsblauen?

Gold-Cup-Sieg mit den USA, bei Zweitligist Schalke aber wohl nur Reservist: Sollte der Turnier-Triumph dazu führen, dass der Preis für Matthew Hoppe in die Höhe schnellt, würden die Königsblauen Verkaufsgesprächen offen gegenüberstehen.

Für Matthew Hoppe hat dieses Fußballjahr 2021 ein weiteres denkwürdiges Positivereignis bereitgehalten. Nach seinem furiosen Dreierpack im Januar für Schalke 04 beim 4:0 gegen die TSG Hoffenheim, der kurz darauf erfolgten Unterzeichnung seines ersten Profivertrages (bis 2023), seiner Nominierung für den Gold Cup ohne jegliche Länderspielerfahrung, seinem Debüt als Nationalspieler im Juli und seinem ersten Länderspieltor beim 1:0-Sieg gegen Jamaika zum Einzug ins Halbfinale hat der Angreifer mit den USA in der Nacht zu Montag (MESZ) gegen Mexiko schließlich die Kontinentalmeisterschaft gewonnen.

Natürlich wird der 20-Jährige nun nicht nahtlos bei Schalke 04 einsteigen. Er darf den Gold-Cup-Sieg in seinem wohlverdienten Urlaub auskosten und dann ausgeruht nach Gelsenkirchen zurückkehren.

Keine Stammplatzgarantie

Oder kommt nun Bewegung in diese Personalie? Wenn insbesondere der Gewinn des Gold Cups nun bei Vereinen einen Kauf-Reflex auslöst und der Preis für Hoppe in die Höhe schnellt, würden die wirtschaftlich arg gebeutelten Schalker etwaigen Gesprächen sicher offen gegenüberstehen. So rasant der persönliche Aufstieg des Stürmers in den vergangenen Monaten auch vonstatten ging: Unverkäuflich ist Hoppe nicht.

Auf Schalke hätte er ohnehin keine Stammplatzgarantie. Der Verein war in der Sommerpause auch für die Abteilung Attacke im Rahmen seines finanziellen Spielraums auf Shoppingtour - erst recht nach zwei Spieltagen kann man sagen: Die Positionen im Angriff sind bis auf Weiteres vergeben. Vier Tore hat Schalke 04 bislang gegen den HSV (1:3) und Holstein Kiel (3:0) erzielt, drei schoss Torjäger Simon Terodde, eines sein Sturmpartner Marius Bülter.