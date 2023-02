"Verlängerung wird immer problematischer": Was passiert mit Messi?

Paris St. Germain möchte den auslaufenden Vertrag mit Lionel Messi (35) verlängern. Doch die Verhandlungen sind offenbar ins Stocken geraten. Geht es im Sommer doch in die USA?

Verhandelt wird schon lange. Anfang Januar hatte PSG-Chefcoach Christophe Galtier bestätigt, dass sich die Vereinsführung in Gesprächen mit Lionel Messis Vater und Berater Jorge befindet. Zu diesem Zeitpunkt liefen die Verhandlungen Medienberichten zufolge schon eine Weile - und der Tenor war positiv. Das hat sich inzwischen geändert.

Einem aktuellen "L'Equipe"-Bericht zufolge kamen Messis Vater und die PSG-Entscheider am Mittwoch nach dem verlorenen Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern zu einer weiteren Verhandlungsrunde zusammen - ohne einen Durchbruch zu erzielen. Paris bietet Messi demnach eine Verlängerung seines bis Saisonende laufenden Vertrags an. Diese entspricht in den Konditionen der Option, die bei Messis Unterschrift 2021 verankert worden war, aber wegen finanzieller Zwänge des Vereins überarbeitet werden musste.

Allerdings soll die Messi-Seite das vorliegende Angebot noch nicht akzeptiert haben. Aus dem Umfeld von Jorge Messi will die Zeitung erfahren haben, dass man einer Verlängerung nicht mehr so offen gegenüberstehe wie noch unmittelbar nach der gewonnenen WM, als "Le Parisien" schon eine Einigung vermeldet hatte.

"Die Verlängerung scheint immer problematischer zu werden", zitiert der Bericht auch einen namentlich nicht genannten Insider aus dem Verein und nennt als Grund die derzeit schlechte Stimmung in der PSG-Kabine sowie die Überlegungen des Vereins, Messis ehemaligen Barça-Kollegen Neymar zu verkaufen. Sollte der Argentinier die französische Hauptstadt im Sommer tatsächlich verlassen, gilt Inter Miami unter der Leitung von David Beckham als erste Anlaufstelle.

In Paris gibt man sich hingegen weiter optimistisch, Messis Vertrag verlängern zu können. In den nächsten Tagen sei ein weiteres Treffen mit Jorge Messi anberaumt, gab der Verein auf "L'Equipe"-Anfrage hin bekannt. Coach Galtier betonte zuletzt immer wieder: "Leo fühlt sich in Paris sehr wohl." Was aber wohl bei weitem nicht der einzige Faktor sein dürfte.