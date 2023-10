Verlängerung unmöglich: Utopische Ziele legen FC-24-Spielerkarriere lahm

Die Spielerkarriere erhielt in FC 24 einige Updates. Die neuen Vertragsziele sorgen allerdings für Probleme und scheinen es unmöglich zu machen, lange beim Traumklub zu bleiben.

Zusammen mit Heung-Min Son und Co. auf dem Platz zaubern? In der FC-24-Spielerkarriere aktuell manchmal ein kurzes Vergnügen. EA SPORTS

Einmal für den Lieblingsverein auflaufen, an der Seite seiner Helden brillieren und womöglich einen Titelgewinn mit ihnen feiern. Was sich viele Fußballfans wünschen, soll die Spielerkarriere in FC 24 wahrwerden lassen. Mit eurem eigenen virtuellen Abbild könnt ihr euren Klub zu Ruhm und Prestige führen. Zumindest, solang ihr unter Vertrag bleibt - was derzeit leichter gesagt als getan ist. Denn die Bonusziele scheinen dazwischenzufunken, wenn ihr eine Ausdehnung eures Arbeitspapiers anstrebt.

Bonus wird zur Belastung

Die Bonusziele sind eigentlich dafür gedacht, euer Salär zu erhöhen. Überflügelt ihr etwa die Anforderungen der verpflichtenden drei Vertragsziele und spielt zusätzlich noch eine gewisse Anzahl an Flair-Pässen (Pässe mit L2|LT) oder trefft oft genug per Fallrückzieher, könnt ihr im Zuge eurer Verlängerung höhere finanzielle Forderungen stellen. Aufgaben, die eigentlich rein optionaler Natur sein sollten.

Allerdings berichten viele Spieler in den sozialen Medien aktuell über ein und dasselbe Problem: Sie haben ihre Vertragsziele erfüllt, bekommen aber trotzdem keine Verlängerung angeboten - wohl, weil die zusätzlichen, teils utopisch wirkenden Ziele nicht erreicht wurden.

Wolves-Verlängerung verpasst

"Ich habe all meine Aufgaben erfüllt. Warum lässt mich das Spiel nicht bei den Wolves bleiben? Ist es, weil weil ich die Flair-Pässe nicht komplettiert habe?", fragt etwa ein irritierter Reddit-User unter einem Bild seines Spielbildschirms. Auf diesem ist deutlich zu sehen: Es sind alle Mindestanforderungen der Wolverhampton Wanderers an ihn nicht nur erfüllt, sondern weit übertroffen worden. Lediglich ein einziges optionales Ziel, eine gewisse Anzahl besagter Flair-Pässe zu spielen, wurde nicht erreicht.

Ganz ähnlich geht es auch einem anderen FC-Spieler, der einen vergleichbaren Fall bei seiner Manchester-United-Karriere inklusive Screenshot teilt. "Ernsthaft EA? Ich kann nicht bei meinem aktuellen Klub bleiben, obwohl ich alle Vertragsziele erfüllt habe?", wendet er sich direkt an den Entwickler.

In den Kommentaren unter den Beiträgen sammeln sich zahlreiche Äußerungen, die identische Beschwerden beinhalten und den Umgang des Entwicklers mit dem Spielmodus insgesamt kritisieren. Beide Karriere-Varianten seien "tot", da EA SPORTS "sich keinerlei Mühe mit diesen Modi" gebe, ist zu lesen. Entsprechend harsch fällt das Fazit in einer weiteren Antwort aus: "Ich kann nicht glauben, dass sie (EA SPORTS, d.Red.) es hinbekommen haben, die Mein-Profi-Erfahrung, die ohnehin schon ziemlich versaut war, komplett zu zerstören."

Title-Update 3 bringt keine Besserung

Eine Besserung der Situation ist derzeit nicht abzusehen. Im extrem umfangreichen jüngsten Title-Update 3, das um die 100 Fehler beheben sollte, wurde die konkrete Thematik nicht aufgegriffen. Einziges Update hinsichtlich der Aufgaben für eure Avatare: "Im Spieler-Karrieremodus wurde der "Scout-Bonus" nicht für alle Ziele angewendet." Die scheinbar falsche Gewichtung der Bonusziele erklärt das aber nicht. Ohnehin stammen die derzeitigen Beschwerden aus der Zeit nach dem Update.

Fakt ist also: Wollt ihr die größtmögliche Chance haben, bei eurem Verein zu bleiben, solltet ihr unbedingt alle Ziele im Auge behalten und möglichst auch die zusätzlichen Aufgaben erfüllen. Nur dann könnt ihr gemeinsam mit euren Helden auf dem Feld nach Titeln streben.