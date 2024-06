Verlängerung offiziell: Umworbener Sesko bekennt sich zu RB Leipzig

Nicht wenige Klubs wären offenbar bereit gewesen, Benjamin Sesko in diesem Sommer aus Leipzig wegzulocken. Doch statt seine Ausstiegsklausel zu nutzen, verlängerte der Angreifer bei RB.

Marco Rose erwartet nach dem XXL-Umbruch im vergangenen Sommer von RB Leipzigs Bossen, dass seine Mannschaft diesmal weitgehend zusammengehalten wird. Dabei ist der Klub nun einen wichtigen Schritt vorangekommen. Am Mittwochmorgen verkündete der Tabellenvierte der abgelaufenen Bundesliga-Saison, dass Angreifer Benjamin Sesko seinen noch bis 2028 gültigen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat.

Zahlreiche Topklubs, darunter der FC Arsenal, Paris Saint-Germain oder die AC Mailand, hatten den 21-jährigen EM-Fahrer Sloweniens auf dem Zettel, der in seinem bisherigen Arbeitspapier eine bis 30. Juni gültige Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro verankert hatte. Doch nun bleibt Sesko noch mindestens eine weitere Saison bei RB.

Schröder sieht "starkes Signal"

"Benji ist einer unserer Schlüsselspieler für die kommenden Spielzeiten und deshalb ist die Verlängerung ein starkes Signal", sagt Sportdirektor Rouven Schröder. "Das unterstreicht auch unsere Ambitionen, in der Bundesliga dauerhaft vorn mitzuspielen und in Europa zu den Topklubs zu gehören. Benjamin Sesko verkörpert unsere DNA und Spielphilosophie perfekt. Mit dem neuen Vertrag können wir unsere Kaderplanung weiter richtungsweisend vorantreiben."

Zunächst als Joker gefragt, hatte sich Sesko in seiner ersten Bundesliga-Saison nach seiner Verpflichtung von RB Salzburg einen Stammplatz erarbeitet und an den finalen sieben Bundesliga-Spieltagen sieben seiner insgesamt 14 Tore erzielt. Als technisch versierter, schneller, kopfballstarker 1,95-Meter-Hüne gehört er derzeit zu den interessantesten Jung-Stürmern in Europa. Sollte er sich ähnlich rasant weiterentwickeln, dürfte ein Wechsel zu einem europäischen Elite-Klub nur aufgeschoben sein. Schon bei der EM, in der Slowenien in der Gruppe C auf England, Dänemark und Serbien trifft, kann er sich weiter in den Fokus spielen.

Sesko hat "richtig Lust" auf die Zukunft in Leipzig

"Ich hatte ein gutes erstes Jahr bei RB Leipzig und bin unglaublich glücklich hier zu sein. Team, Verein, Stadt, Fans - das Gesamtpaket bleibt für mich einfach überragend", sagt Sesko selbst zu seiner Verlängerung, die er als "logischen Schritt" bezeichnet. "Ich spüre im gesamten Klub großes Vertrauen und große Wertschätzung und das ist entscheidend, um meine Leistungen abrufen zu können. Gerade in der Rückrunde konnte ich dann mit meinen Toren auch einiges zurückgeben." Er habe "einfach richtig Lust, mit diesem Team gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen".