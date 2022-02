Verlängerung Nummer zehn: Auch "Herzstück" Nüsken bleibt in Frankfurt

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat die zehnte Vertragsverlängerung in dieser Spielzeit bekanntgegeben. Sjoeke Nüsken bleibt bis 2024 am Main.

Trotz ihrer erst 21 Jahre gehört Nüsken zum Stammpersonal bei der Eintracht, Trainer Niko Arnautis setzte die gebürtige Westfälin in der aktuellen Spielzeit in allen Ligapartien über die volle Distanz ein. Ihre Qualitäten im zentralen Mittelfeld überzeugten auch Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg, seit ihrem Debüt im Februar 2021 absolvierte Nüsken acht weitere Partien für Deutschland.

In der Frauen-Bundesliga stand die Spielmacherin bisher 51 Mal auf dem Platz, dabei gelangen ihr acht Treffer. Dass Nüsken nun ihren im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert, ist derweil nicht selbstverständlich, da ihr laut Sportdirektor Siegfried Dietrich "verschiedene Angebote aus dem In- und Ausland" vorlagen. "Sjoeke ist ein wesentliches Herzstück unseres Teams", so Dietrich, der Nüsken zudem als "kluge Impulsgeberin und Teamplayerin" beschreibt.

Auch Coach Arnautis sagt ihr europaweites Interesse nach, Nüsken selbst sah den Zeitpunkt für einen Wechsel aber noch nicht gekommen. "Wir wollen viel erreichen, allen voran die Teilnahme an der Champions League, um uns in Zukunft auch international zu beweisen", nennt die Mittelfeldakteurin ihr großes Ziel. Mit nur zwei Punkten Rückstand auf den Dritten aus Hoffenheim ist die Eintracht mittendrin im Kampf ums internationale Geschäft.

