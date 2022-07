Verlängerung mit 40 Jahren: Ibrahimovic bleibt bei Milan

Zlatan Ibrahimovic bleibt dem italienischen Meister AC Mailand auch in der Saison 2022/23 erhalten. Die Rossoneri verkündeten offiziell die Vertragsverlängerung mit dem Schweden.

40 Jahre und noch kein bisschen müde: Dass Zlatan Ibrahimovic seinen zum 30. Juni ausgelaufenen Vertrag bei Milan verlängern würde, hatte sich in den letzten Wochen bereits angedeutet. Seit diesem Montag ist es nun offiziell: Der schwedische Superstar setzte seine Unterschrift unter einen Kontrakt für die Spielzeit 2022/23. Weiterhin wird er bei Milan mit der Rückennummer 11 auflaufen.

Mehrmonatige Zwangspause wegen Knie-OP

Wann Ibrahimovic allerdings wieder in das Geschehen eingreifen kann, ist offen. Denn der Angreifer erholt sich noch von den Folgen einer Knie-OP, die nach dem Gewinn des Scudetto mit Milan vorgenommen wurde. Mit dem geplanten Eingriff sollte das Knie Ibrahimovics stabilisiert werden. Seine Ausfallzeit gaben die Ärzte bei der Operation Ende Mai mit sieben bis acht Monaten an. Wegen Problemen am linken Gelenk hatte Ibrahimovic in der vergangenen Spielzeit des Öfteren pausieren müssen.

Dennoch trug Ibrahimovic mit acht Toren in 23 Ligaspielen zur Meisterschaft Milans bei. Damit hat er eines seiner Ziele erreicht, die er sich vor seinem Karriereende noch gesetzt hat. Deswegen und wegen der Knie-OP war darüber spekuliert worden, ob der 40-Jährige mit dem Scudetto seine Schuhe an den Nagel hängen würde. Doch bereits über den Frühsommer hinweg hatte sich seine Verlängerung herauskristallisiert.

Ibrahimovic spielte in seiner langen Karriere bereits für Ajax Amsterdam, Juventus Turin, Inter Mailand, den FC Barcelona, PSG, Los Angeles Galaxy und Manchester United. Seit 2020 trägt er zum zweiten Mal das Milan-Trikot, von 2010 bis 2012 hatte er bereits für die Rossoneri gespielt.