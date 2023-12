MT Melsungen verlängert mit Spielmacher

Erik Balenciaga hat seinen Vertrag bei der MT Melsungen vorzeitig verlängert. Der spanische Spielmacher bleibt nun nicht nur bis 2025 sondern, wie die MT bestätigte, mindestens bis 2027 bei den Nordhessen in der Handball-Bundesliga.

Erik Balenciaga wechselte im vergangenen Sommer zur MT Melsungen, "und er hatte überhaupt keine Anlaufschwierigkeiten", erklärte Michael Allendorf. "Erik war sofort der Chef in unserem Angriff", fügt der MT-Vorstand Bundesliga mit Blick auf die Leistungen des 30-jährigen Mittelmanns an.

Erik Balenciaga selbst, nennt auf der Homepage der MT Melsungen gleich mehrere Gründe für seine Entscheidung: "Unter anderem die tolle Atmosphäre innerhalb der Mannschaft und im gesamten Verein. Er spricht von dem Projekt MT und der langfristigen Planung des Klubs", so die MT. Und: "Es macht einfach Spaß, in diesem Team zu spielen." Nicht zuletzt verstehe er sich optimal mit Trainer Roberto Garcia Parrondo - nicht nur sprachlich.

Darüber hinaus fühle sich der Spanier laut der MT in Nordhessen pudelwohl, auch wenn das Wetter ab und an etwas besser sein könnte, wie er augenzwinkernd anfügt. Hinzu käme die Begeisterung während der Heimspiele in der Rothenbach-Halle. Es sei großartig, "wie unsere Fans uns unterstützen". Umso mehr freue er sich, "dass ich hier noch länger spielen darf", so Erik Balenciaga.

Allendorf: Bestes Handball-Alter

"Er möchte seinen Teil dazu beitragen, dass sich die MT in der Spitzengruppe der Liqui Moly Handball-Bundesliga etabliert und regelmäßig international im Einsatz ist", fügt die MT Melsungen an. Verein und Spieler seien sich daher schnell einig geworden, berichtet Allendorf: "So einen Spielertypen hatte wir noch nie. Zudem passt er menschlich 100-prozentig zur MT."

Sportlich schlug Erik Balenciaga in den ersten Saisonspielen direkt ein. Das habe das Interesse anderer Klubs geweckt, sagt Allendorf. Für die MT habe aber ohnehin schon festgestanden, dass sie den Spanier längerfristig an sich binden möchte.

Der MT-Vorstand begründet die langfristige Verlängerung auch mit dem Schlagwort Konstanz: "Gerade auf dieser Position ist es enorm wichtig, nicht ständig neue Spieler integrieren zu müssen." Balenciaga befinde sich im besten Handballer-Alter: "Deshalb sind wir extrem froh, dass er noch länger für uns auflaufen wird", sagt Allendorf.