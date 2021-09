Verlängerung am Geburtstag: Club bindet Köpke "längerfristig"

Der 1. FC Nürnberg setzt auf Pascal Köpke - und zeigt dies in Form einer vorzeitigen Vertragsverlängerung.

Pascal Köpke "wird dem Club noch eine ganze Weile erhalten bleiben", teilte der 1. FC Nürnberg am Freitag mit - wie üblich ohne zu verraten, wie lange denn genau. Nur so viel: Man habe sich auf eine "vorzeitige längerfristige Ausdehnung" des Vertrags geeinigt.

Die Unterschrift unter das neue Arbeitspapier setzte Köpke an seinem 26. Geburtstag - das perfekte Geschenk also. Ohnehin läuft diese Woche richtig gut für den Angreifer, denn erst am Dienstag kehrte er nach seinem im November erlittenen Kreuzbandriss wieder auf den Trainingsplatz zurück. Köpke trainierte individuell und ohne Gegnerkontakt, aber es geht aufwärts.

"Nach einem verheißungsvollen Start hat ihn leider seine schwere Verletzung ausgebremst. Jetzt kehrt er nach und nach wieder ins Mannschaftstraining zurück", erklärte Dieter Hecking, Vorstand Sport des FCN. "Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt, was wir durch die Vertragsverlängerung zusätzlich untermauert haben. Ich bin mir sicher, dass wir mit Pascal noch viel Freude haben werden."

Für Köpke, der vor einem Jahr von Berlin zurück zu seinem Jugendverein an den Valznerweiher gekommen war, ist die Vertragsverlängerung "ein Ausdruck gegenseitiger Wertschätzung. Und aufgrund meines aktuellen Ausfalls keine Selbstverständlichkeit." Zu seinen bisherigen sieben Zweitliga-Einsätzen im Club-Dress sollen nun möglichst bald viele weitere hinzukommen.

