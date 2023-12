Die Verlängerung dient einem Zweck: Den Sieger einer K.o.-Runde zu ermitteln. Aber was ist eigentlich der Unterschied zur Nachspielzeit und wie lange dauert eine Verlängerung im Fußball?

Was ist die Verlängerung?

Eine Verlängerung dient der Ermittlung eines Siegers und kommt bei einem Unentschieden am Ende eines Spiels zum Einsatz. Doch die Verlängerung gibt es nur, wenn zwingend ein Sieger ermittelt werden muss, wie beispielsweise bei Spielen in einer K.O.-Runde. Wenn nach Ablauf der regulären Spielzeit (90 Minuten plus Nachspielzeit) keine Entscheidung gefallen ist, wird das Spiel um insgesamt 30 Minuten (zweimal 15 Minuten) verlängert. Abgekürzt wird die Verlängerung in Ergebnistabellen oftmals mit "n.V." (nach Verlängerung).

Wie ist der Ablauf der Verlängerung?

Vor dem Anpfiff der Verlängerung gibt es eine fünfminütige Pause, in der die Spieler versorgt werden können. Dennoch müssen sie während der Zeit weiterhin auf dem Platz bleiben. Damit unterscheidet sich das Procedere von der Halbzeit, in der sich die Mannschaften in die Kabine zurückziehen.

Nach 15 Minuten Spielzeit wird die Verlängerung kurz für einen Seitenwechsel unterbrochen, eine wirkliche Halbzeitpause gibt es allerdings nicht. Sieger der gesamten Partie ist die Mannschaft, die in der Verlängerung mehr Tore erzielt hat. Teilweise greift bei Spielen mit einem Hin- und Rückspiel auch die Auswärtstorregel.

Was passiert, wenn nach der Verlängerung kein Sieger feststeht?

Wenn nach der Verlängerung immer noch kein Sieger ermittelt werden konnte, entscheidet das Elfmeterschießen. Seltener gibt es ein Wiederholungsspiel, obgleich dies in der Vergangenheit stärker verbreitet war.

Was ist der Unterschied zur Nachspielzeit?

Die Nachspielzeit beschreibt die Ausgleichszeit eines Spiels über die reguläre Spielzeit hinaus, um Zeitverluste auszugleichen. Die Nachspielzeit legt der Schiedsrichter mit Ermessenspielraum fest. Die Zeit wird an jede Halbzeit gehängt (nach 45 Minuten und nach 90 Minuten). Wenn es in der Nachspielzeit weitere Zeitverluste gibt, werden diese ebenfalls nachgeholt. Zuletzt kam es verstärkt Aufforderungen, alle Verzögerungen konsequent nachzuspielen. Dies schließt Verzögerungen durch Verletzungen, Auswechslungen, unzulässiges Herauszögern, Torjubel sowie VAR-Einsätze ein. Damit gab es bei der WM in Katar 2022 mitunter Nachspielzeiten von bis zu zehn Minuten.