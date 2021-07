Verlängert Zakaria? Hütter: "Auch das ist möglich"

Mit den Trainingslagertagen in Marienfeld läutet Adi Hütter die nächste Etappe der Vorbereitung ein. Obwohl von den zehn EM-Fahrern lediglich Laszlo Benes im Quartier eingetroffen ist und am Dienstag nur noch Stefan Lainer dazu stoßen soll, will der Cheftrainer den nächsten Schritt gehen. Den soll auch Denis Zakaria machen.

"Ab dem Nachmittagstraining werden wir mehr im mannschaftstaktischen Bereich arbeiten. Wir haben bisher viel in kleinen Spielformen trainiert. Da gehen wir jetzt zu größeren Spielformen über", sagte Hütter nach der Vormittagseinheit. Inhaltlich bedeute dies beispielsweise: "Wie laufen wir an im vorderen Drittel? Wie verhalten wir uns, wenn der Gegner rauskommt? Wo wollen wir das Spiel hinlenken?", erklärte der Coach. "Solche Dinge wollen wir im Laufe der Woche schon ein bisschen hineinbringen - auch wenn noch viele Stammspieler fehlen."

Ebenfalls noch nicht dabei sein kann Neuzugang Kouadio "Manu" Koné. Das 20 Jahre alte Mittelfeldtalent zog sich in der ersten Vorbereitungswoche eine Innenbandverletzung im Knie zu. Mitgefahren nach Ostwestfalen ist Koné dennoch, er soll die neuen Kollegen näher kennenlernen, sich weiter akklimatisieren. "Ärzte, Physios, das gesamte Personal ist mit dabei. So kann er hier sehr gut herangeführt werden, um die Verletzung schnellstmöglich zu überwinden. Und auch der soziale Aspekt ist wichtig. Es wäre ja fatal, wenn wir ihn in Gladbach lassen würden, während sich die Mannschaft im Trainingslager befindet. So hat er auch hier ausreichend Kontaktmöglichkeiten", sagte Hütter.

Das ist nicht der Einstand, den er sich gewünscht hat. Adi Hütter über Kouadio Koné

Er betrachte Koné als "sehr interessanten Spieler", betonte der Trainer. Vier bis sechs Wochen Ausfallzeit wurden laut Hütter zunächst einmal veranschlagt, das bedeutet, dass der Auftakt im DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserlautern am 9. August höchstwahrscheinlich zu früh kommt und vermutlich auch der Bundesligastart gegen den FC Bayern am Freitag danach. "Es ist eine unangenehme Situation für ihn. Das ist nicht der Einstand, den er sich gewünscht hat. Aber ist ein sehr junger Spieler mit Perspektive, er hat genügend Zeit", sagte Hütter.

Bei Breel Embolo, der wegen einer Muskelverletzung mit Sehnenbeteiligung ebenfalls länger ausfällt, geht man von bis zu zwei Monaten Pause aus. "Ob es sechs oder acht Wochen werden, kann ich nicht sagen. Ich werde jedenfalls kein Risiko eingehen und nie einen Spieler zu früh reinwerfen", so der Österreicher.

Neben der aktuellen Personal- und Verletzungssituation bleiben während des Trainingslagers natürlich auch mögliche Transfers ein Thema. Einer der Wechselkandidaten: Denis Zakaria. Da der Vertrag des Mittelfeldspielers 2022 ausläuft, gilt bei ihm die Marschroute: Verlängern oder verkaufen. Noch scheint sich bei Zakaria trotz diverser Interessenten aber kein zeitnaher Wechsel abzuzeichnen.

Hütter: "Zakaria ist auf einem sehr guten Weg"

Hütter kennt Zakaria aus der gemeinsamen Zeit bei Young Boys Bern, dort stand der EM-Fahrer zwischen 2015 und 2017 unter Vertrag. "Er hat sich seitdem super entwickelt", sagt Hütter. "Die Verletzung (im März 2020 am Knie, Anm. d. Red.) hat ihn zurückgeworfen, er ist aber auf einem sehr guten Weg." Was einen möglichen Wechsel angehe, hielt sich Hütter bedeckt, er beteilige sich "generell nicht an Transferspekulationen". Doch auch ein Verbleib des Nationalspielers scheint offenbar weiter nicht ausgeschlossen. Auf die Frage, ob Zakaria seinen in einem Jahr auslaufenden Vertrag sogar verlängern könnte, antwortete Hütter: "Auch das ist möglich."