Verlängert Seegert beim Waldhof?

Die Zukunft von Kapitän Marcel Seegert genießt beim SV Waldhof Mannheim hohe Priorität. Über den Verteidiger, dessen Vertrag ausläuft, sagte der Sportliche Leiter Anthony Lovso: "Marcel ist Mannheim, ist Waldhof. Wir wissen definitiv, was wir an Marcel haben." Und ergänzt zum Stand der Verhandlungen mit dem Innenverteidiger: "Wir befinden uns in Gesprächen mit Marcel und versuchen, für alle Beteiligten eine zufriedenstellende Lösung zu finden."