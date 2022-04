Verlängert Klopp doch noch mal in Liverpool?

Zuletzt hatte Jürgen Klopp erneut angedeutet, seine Amtszeit beim FC Liverpool 2024 zu beenden. Doch offenbar gibt es nun Bewegung.

Längst ist allen beim FC Liverpool klar: Der wohl beste Transfer des letzten Jahrzehnts war die Verpflichtung von Jürgen Klopp im Herbst 2015. Und womöglich lässt das Ende der seitdem andauernden Ära noch ein wenig auf sich warten.

"The Athletic" berichtet am Donnerstag, dass die Klubspitze zunehmend zuversichtlich sei, Klopp doch noch zu einer Verlängerung seines Vertrags bewegen zu können. Der Ex-Dortmunder hatte sich Ende 2019 bis 2024 an die Reds gebunden, zuletzt aber immer wieder zu verstehen gegeben, danach aufzuhören.

"Der Plan lautet im Moment, bis 2024 zu kommen und dann - 'Danke schön'", hatte Klopp erst im März erklärt. Bislang war davon ausgegangen worden, er werde danach ein Sabbatjahr einlegen. Ändert sich der Plan noch mal?

War Gordon am Mittwoch extra wegen Klopp vor Ort?

Dem Bericht zufolge war Mike Gordon, Präsident der "Fenway Sports Group", in dessen Besitz der LFC ist, am Mittwoch in Anfield, als Klopps Mannschaft das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale gegen Villarreal mit 2:0 für sich entschied. Demnach sollte er eine Verlängerung mit Klopp mit vorantreiben, dessen Berater Marc Kosicke ebenfalls vor Ort gewesen sei.

Die Aussicht auf vier Titel in dieser Saison und der Umbau der Mannschaft, der bereits erfolgreich eingeleitet wurde, könnten Klopp reizen, doch noch mal zu unterschreiben. "Momentan fühle ich mich voller Energie", hatte er unlängst gesagt - eine Grundvoraussetzung für seine Arbeit, die in Liverpool unter anderem schon zu einem Champions-League- (2019) und einem Meistertitel (2020) geführt haben.

Alt werden will er als Trainer aber offenbar nicht. "Dass ich mit Mitte 60 noch auf der Trainerbank sitze, ist sehr, sehr unwahrscheinlich", lautete schon vor Jahren seine Ansage. Im Juni wird Klopp 55 Jahre alt.