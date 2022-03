Verlängert Hofmann? "Könnte sein, dass wir ohne ihn planen müssen"

Philipp Hofmann hat seinen auslaufenden Vertrag beim Karlsruher SC noch nicht verlängert. Sportchef Oliver Kreuzer äußerte sich nun.

15 Tore und fünf Vorlagen in 29 Pflichtspielen in dieser Saison: Die Quote von KSC-Topscorer Hofmann kann sich sehen lassen. Wie lange der Angreifer aber noch für den Zweitligisten seine Fußballschuhe schnüren wird, ist weiter offen.

"Hoffnung, dass er bleibt" weiter vorhanden

Jetzt hat Karlsruhes Sportchef Kreuzer zu einer möglichen Vertragsverlängerung über den Sommer hinaus bei der dpa Stellung bezogen. Der 56-Jährige habe "nach wie vor die Hoffnung, dass er bleibt". Kreuzer zeigte sich zeitgleich jedoch skeptisch und meinte, Hofmann wisse, dass der KSC sich nach Alternativen umsehen müsse.

Stichtag 1. April? KSC ist bereits "finanziell an die Grenze gegangen"

Der 28-jährige Stürmer leibäugelt bekanntermaßen mit einem Wechsel in das deutsche Oberhaus. Kreuzer sagte, wohl auch deswegen, klar: "Wenn es nach dem ersten Quartal noch keine Lösung mit ihm geben sollte, könnte es sein, dass wir ohne ihn planen müssen." Die Voraussetzung dafür wäre, "dass wir bis dahin jemanden hätten, von dem wir vollkommen begeistert sind und bei dem alle Rahmenbedingungen passen."

Er hat extrem hohe Akzeptanz im ganzen Verein. Er kann eines unserer prägenden Gesichter bleiben. Oliver Kreuzer

Die Entscheidungsmacht liegt also weiterhin klar bei Hofmann, bei dessen Angebot zur Vertragsverlängerung der KSC laut Kreuzer "finanziell an die Grenze gegangen" ist. Schon in den vergangenen beiden Sommern wollte der Stürmer zudem wechseln. Sein Sportchef hingegen schloss: Hofmann "hat ein vertrautes Umfeld, große Wertschätzung und eine extrem hohe Akzeptanz im ganzen Verein. Er kann eines unserer prägenden Gesichter bleiben."