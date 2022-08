Verlängert der FC Bayern mit Nübel? Alles hängt an Neuer

Der FC Bayern München plant bereits jetzt die Mannschaft der Zukunft. Zur Generation, die in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre übernehmen soll, gehört auch Alexander Nübel.

"Natürlich zähle ich Alexander Nübel dazu", sagte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Er ist ganz wichtig in unserer Zukunftsplanung." Und deshalb denkt der FCB schon jetzt über eine Verlängerung des noch bis Juni 2025 datierten Vertrags mit Nübel nach - wie sie es schon zweimal versucht haben. Gespräche dazu sollen im Winter stattfinden.

Nübel spielt aktuell auf Leihbasis für den französischen Verein AS Monaco, im Fürstentum entwickelt sich der 25-Jährige prächtig und brachte erst am Wochenende mit Paraden am Fließband den PSG-Paradesturm mit Messi, Mbappé und Neymar zur Verzweiflung. Ende der Saison 2022/23 endet aber sein Leihvertrag - wie es dann weitergeht, ist offen.

Zu klären wäre zunächst die Spielzeit 2023/24: Denn das Arbeitspapier von Nationalkeeper und Bayern-Kapitän Manuel Neuer ist noch bis Juni 2024 gültig. "Die Konstellation Neuer - Nübel wird es mit Alex nicht mehr geben", stellte Nübels Berater Stefan Backs klar.

Diesen Standpunkt hatte Nübel selbst Anfang Mai kundgetan: "Wenn Manuel noch da ist, glaube ich, wird das nichts mehr", sagte er damals. Dann müsse mit dem FC Bayern abgesprochen werden, "wie wir da die beste Lösung finden, aber ich glaube, wenn Manu noch da ist, macht es keinen Sinn, dass ich zurückkomme." Denkbar wäre also eine weitere Leihe für eine Saison.

Nübel ist "skeptisch aufgrund der Vergangenheit"

Und darüber hinaus? Der entscheidende Punkt wird die Entscheidung Neuers sein - auch die FCB-Entscheider sehen ein, dass es das Duo Neuer/Nübel beim Rekordmeister nicht mehr geben wird. Sollte Neuer noch über 2024 hinaus für den FC Bayern spielen wollen, müsste der FCB Nübel verkaufen.

Zwar fühle sich sein Klient "geehrt, wenn Bayern den Vertrag verlängern will", sagte Backs. "Er ist aber auch skeptisch aufgrund der Vergangenheit". Zur Erinnerung: Als Nübel im Sommer 2020 vom FC Schalke 04 an die Säbener Straße gewechselt war, führte für ihn an Neuer kein Weg vorbei. Nach nur vier Pflichtspielen in der Saison 2020/21 wurde er an Monaco verliehen.

