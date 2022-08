Verlaat hält 1860 an der Spitze - Elversberg rückt näher

1860 München hat erstmals in dieser Saison nicht gewonnen, bleibt durch das 1:1 in Köln aber Spitzenreiter. Verfolger Elversberg bezwingt Mannheim und rückt näher. Wiesbaden gelingt eine spektakuläre Aufholjagd in Ingolstadt. Essen bleibt sieglos, Verl nicht.

Lange Zeit herrschte am Samstag Frust vor bei den Münchner Löwen. Viktoria Köln führte vor über 5000 Zuschauern, viele davon aus dem Süden angereist, lange Zeit durch einen Risse-Elfmeter mit 1:0, die Blauen forderten zweimal vergeblich Strafstoß. Sechzig-Coach Michael Köllner zollte seiner Mannschaft nach gutem Beginn am Ende "ein Riesenkompliment" für die Moral, die in der Schlussphase an den Tag gelegt wurde - belohnt durch Verlaats Kopfballtor nach Lakenmacher-Vorlage (86.). Erstmal gewann 1860 also nicht, bleibt aber Spitzenreiter.

Koffi trifft und jubelt nicht

Mit nun allerdings nur noch einem Punkt Vorsprung. Denn die weiterhin furios aufspielende SV Elversberg entschied das Südwest-Duell mit Waldhof Mannheim per Koffi-Treffer für sich (42.) - der Torschütze feierte gegen den Ex-Klub entsprechend dezent. "Die Elv" überstand auch Conrads Ampelkarte (89.) unbeschadet und fuhr im sechsten Ligaspiel den fünften Dreier ein.

Batz muss erstmals hinter sich greifen

Erste Gegentore kassierte der 1. FC Saarbrücken beim 2:2 an der Bremer Brücke in Osnabrück. "Es hätte am Ende in beide Richtungen kippen können", kommentierte FCS-Schlussmann Batz nach dem Remis und starken Paraden bei "MagentaSport". Seine Mannschaft führte durch Neudecker und Jacob (erstes Saisontor) zweimal, Heider (20.), der in der Anfangsphase kläglich vor Batz vergab, und Köhler (69.) ließen die VfL-Fans jubeln.

Bech-Festival folgt Schanzer-Einbruch

Viel vorgenommen hatte sich der FC Ingolstadt im Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden, den Ex-Klub von Schanzer-Coach Rüdiger Rehm. Und sein Neuzugang Bech machte da weiter, wo er beim 2:2 in Essen aufgehört hatte - der Däne schnürte einen Doppelpack. Dass es für die Oberbayern nicht zum Dreier reichte, lag an starken Standards der Gäste aus Hessen, die das Spiel durch Gürleyen (39.), Hollerbach (66.) und Mrowca (73.) drehten. Beide Kontrahenten haben nun elf Punkte auf dem Konto.

Verler Premiere - Remis in Bayreuth

Den ersten Sieg fuhr der SC Verl an diesem 6. Spieltag ein. In Paderborn gelang der Kniat-Elf ein 3:0-Erfolg über den FSV Zwickau, der die vierte Saisonniederlage schlucken musste. Grodowski und Akono hießen die Torschützen in der ersten halben Stunde, in der Nachspielzeit schloss Stellwagen noch einen Konter ab.

Die Punkte teilten die Aufsteiger SpVgg Bayreuth und Rot-Weiss Essen, das nach dem 1:1 weiterhin auf einen Dreier warten muss. Ziereis sorgte für frühen Jubel in der Wagnerstadt (2.), Young glich für RWE im zweiten Durchgang aus (56.). Gelb-Rot für Essens Römling (86.) konnte Bayreuth schlussendlich nicht in einen Sieg ummünzen.

Sachsen-Derby am Sonntag

Den 6. Spieltag eröffneten der Hallesche FC und der SV Meppen mit einem 1:1-Unentschieden am Freitagabend. Am Sonntag folgen die Spielpaarungen Dortmund II gegen Freiburg II (13.01 Uhr) und das Sachsen-Krisen-Duell Aue gegen Dresden (14.01 Uhr), ehe der Montag mit Duisburg gegen Oldenburg den Abschluss bringt (19.01 Uhr).