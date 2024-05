Verl verpflichtet Torwart Zacharias aus Dortmund

Fynn Otto und Lukas Demming hatte der SC Verl bereits als die ersten beiden Neuzugänge verkündet. Nun hat sich der Drittligist auch auf der Torhüterposition verstärkt und Marlon Zacharias aus der BVB-Jugend verpflichtet.

Der 19-jährige Torhüter wechselte 2019 aus der Jugend von Arminia Bielefeld zu Borussia Dortmund, wo er sowohl die U 17 als auch die U 19 durchlief und in der aktuellen Saison der Bundesliga West größtenteils als Ersatzkeeper fungierte - so auch im Finale der Deutschen A-Junioren-Meisterschaft, in welchem der BVB am Donnerstag mit 1:3 der TSG Hoffenheim unterlag.

Zacharias trifft auf alten Bekannten

"Wir sehen viel Potenzial in Marlon und möchten ihn behutsam an den Seniorenfußball heranführen. Unser Trainerteam ist bestrebt, seine Entwicklung zu unterstützen und ihm einen reibungslosen Übergang in diese neue Phase seiner Karriere zu ermöglichen", gibt Verls Sportlicher Leiter, Sebastian Lange, einen Ausblick in die kommende Zeit. "Marlon hat in Dortmund bereits sein großes Talent bewiesen, und wir sind überzeugt, dass er eine wertvolle Verstärkung für unsere Mannschaft sein wird."

Beim Sportclub trifft Zacharias außerdem auf einen alten Bekannten. Torhüter Luca Unbehaun (23) wechselte bereits im Sommer 2023 vom BVB nach Verl und wurde auf Anhieb Stammkeeper, glänzte zudem mit starken Leistungen (kicker-Note 2,83).