Verl rückt vor - "Wir drehen jetzt nicht durch"

Nach einem misslungenen Saisonstart hat sich der SC Verl auf einen einstelligen Tabellenplatz geschoben. Trainer Michel Kniat war trotz des Dreiers in Bayreuth nicht ganz zufrieden.

Die Erfolgsserie des SC Verl ging mit dem verdienten 3:1-Sieg bei der SpVgg Bayreuth weiter. Damit sind die Ostwestfalen seit fünf Spielen ungeschlagen und belegen mittlerweile Platz 9. Nach nur einem Sieg aus den ersten sieben Spielen der Saison ein stetiger Aufwärtstrend. "Wir drehen jetzt nicht durch. Wir wollen auch nächstes Jahr in der 3. Liga bleiben. Nach unten sind es nur vier Punkte", bremste SCV-Coach Mitch Kniat.

Die 90 Minuten in Bayreuth betrachtete er ebenso differenziert: "Das war ein Spiel, das wir sogar unentschieden spielen oder verlieren können. Es gab Situationen, in denen wir nicht gut waren. Das ganze Spiel war von uns nicht wirklich gut, aber wenn man so ein Kackspiel zieht, ist es umso erfreulicher und wichtiger." Und so gewährte der Trainer seinem Team einen freien Tag mehr.

Den dürfte die Mannschaft sicherlich gut vertragen, schließlich hatte Nicolas Sessa, Torschütze zum 1:0, bei "MagentaSport" angekündigt: "Mal sehen, was gleich noch im Bus passiert."

Wolframs Auswärts-Stärke

Ob Angreifer Maximilian Wolfram, der mit seinem Volleyschuss der Marke Tor des Monats aus 20 Metern das 1:2 erzielte, eine Runde schmeißen musste, ist nicht überliefert. Klar ist, dass sich der 25-Jährige auf fremden Plätzen sichtbar wohl fühlt, denn wie schon in Elversberg vor zwei Wochen traf er in Bayreuth nicht nur selbst, sondern bereitete das 1:0 sowie das 3:1 vor.

Nach Schlusslicht Bayreuth spielt der SC Verl am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) zuhause gegen den Tabellenvorletzten Erzgebirge Aue, der nach dem Trainerwechsel hin zu Carsten Müller noch ungeschlagen ist (zwei Siege, ein Unentschieden). Wessen Lauf wohl anhält?