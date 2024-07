Verl leiht Verteidiger Köhler von RB Leipzig aus

Abwehrspieler Tim Köhler wird in der kommenden Saison für den SC Verl auflaufen. Stammverein RB Leipzig bezeichnet den Schritt als "beste Option".

Tim Köhler spielte seit Sommer 2014 im RBL-Nachwuchs und erhielt im November des vergangenen Jahres einen Profivertrag bis 2026 bei den Sachsen. In der vergangenen Saison trainierte der gebürtige Leipziger schon regelmäßig mit der ersten Mannschaft, wurde in Testspielen der Profis eingesetzt und stand zweimal im Bundesliga- und je einmal im Champions-League- und DFB-Pokal-Kader.

Nun soll er den nächsten Schritt gehen - und wurde deshalb an den Drittligisten SC Verl verliehen. "Tim Köhler ist nun zehn Jahre bei RB Leipzig und nach der Zeit im Nachwuchs steht jetzt seine nächste Etappe an. Wir haben dahingehend mit Tim verschiedene Optionen besprochen und mit der Leihe nach Verl die beste gefunden", erklärte RBL-Sportdirektor Rouven Schröder am Montag und versicherte: "Wir werden Tims Entwicklung natürlich genau verfolgen und wünschen ihm ein erfolgreiches Jahr beim SC Verl."

In Ostwestfalen freut man sich über die Verstärkung für die Defensive. "Tim bringt nicht nur seine stattliche Größe mit, sondern auch seine Fähigkeiten im Spielaufbau und seine Kopfballstärke", sagte Sebastian Lange über den 1,91 Meter großen und 19 Jahre alten Innenverteidiger. Man sei überzeugt, dass Köhler beim SC Verl die ersten Schritte im Profifußball gehen wird.

Bereits zehn Neuzugänge stehen fest

Für die Abwehr hatte der Drittligist bereits Fynn Otto von Eintracht Frankfurt II und Max Scholze auf Leihbasis vom FC Bayern München II verpflichtet. Zudem werden in der Saison 2024/25 Philipp Schulze (Tor, VfL Wolfsburg, Leihe), Marlon Zacharias (Tor, Borussia Dortmund U 19), Lukas Demming (Mittelfeld, Wuppertaler SV), Konstantin Gerhardt (Mittelfeld, Borussia Mönchengladbach), Timur Gayret (Mittelfeld, Hallescher SC), Dominik Steczyk (Sturm, Preußen Münster) und Chilohem Onuoha (Sturm, 1. FC Köln, Leihe) beim SC Verl unter Vertrag stehen.