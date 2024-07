Verl lässt Otto nach Oldenburg ziehen

Nick Otto wird künftig für den VfB Oldenburg spielen. Der 25-Jährige war in der Vorsaison vom SC Verl an den SC Paderborn 07 ausgeliehen und kam dort in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Sebastian Schachten, Sportlicher Leiter beim VfB, erklärt in einer Meldung: "Mit Nick bekommen wir einen variabel einsetzbaren Defensivspieler, der sowohl im zentralen Mittelfeld als auch in der Verteidigung spielen kann. Er gibt unserem Kader durch seine Flexibilität noch mehr Tiefe." Otto sei laut VfB kopfball- und zweikampfstark und habe zudem Stärken in der Spiel-Eröffnung.