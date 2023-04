Verl kann schon in Aue den Klassenerhalt perfekt machen

Ein Dreier beim Zweitliga-Absteiger Aue würde dem SC Verl bereits an diesem Wochenende ein weiteres Jahr in der 3. Liga sichern.

Mit einem Sieg beim Tabellennachbarn FC Erzgebirge Aue kann der Sportclub Verl schon am 32. Spieltag den endgültigen Klassenerhalt sichern. Beachtlich, waren die Ostwestfalen vor der Saison doch von nicht wenigen zu den Abstiegskandidaten gerechnet worden.

Nicht mit dabei in Sachsen ist das Herzstück des Verler Mittelfelds, Vinko Sapina, der gegen Bayreuth seine 5. Gelbe Karte kassierte und somit gesperrt ist. Yari Otto kehrt hingegen nach seiner Gelbsperre wieder zurück und könnte Sapina im Mittelfeld vertreten. Von einer Gelbsperre bedroht ist auch das gesetzte Innenverteidiger-Duo Torge Paetow und Co-Kapitän Daniel Mikic mit jeweils vier Verwarnungen.

Erster Saison-Einsatz für Pernot?

Als möglichen Ersatz berief SCV-Trainer Mitch Kniat schon vor zwei Wochen den 23-jährigen Barne Pernot zurück in den Kader. Der Defensivspezialist war in der Rückrunde der vergangenen Saison in der Abwehr ein Garant für den Klassenerhalt, riss sich aber am letzten Spieltag gegen Duisburg zum zweiten Mal das Kreuzband und steht jetzt vor seinem erneuten Comeback.