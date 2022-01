Verl in der Krise: Auch Capretti stärker unter Druck

Den Befreiungsschlag im Tabellenkeller hat der SC Verl verpasst, nun geht es gegen den SV Meppen auch um die Zukunft von Trainer Guerino Capretti.

Im Sommer ist sowieso Schluss, das hat Capretti bereits festgelegt. Nach dann fünf Jahren als Cheftrainer des SC Verl wird der 39-Jährige seinen Vertrag nicht verlängern.

Nun geht es für den Aufstiegstrainer aber plötzlich um die ganz nahe Zukunft - denn die scheint nicht mehr gnaz so sicher wie noch vor Wochen. Das jüngste 2:5 bei Viktoria Köln hat den Druck auf den Coach und seine Mannschaft verstärkt, nur einen Sieg verbuchte der Vorjahres-Aufsteiger schließlich in den vergangenen zehn Partien. Dabei hatte die Partie in Köln eigentlich einen guten Anfang genommen, früh waren die Gäste mit 1:0 in Führung gegangen, gaben die Begegnung nach der Pause aber komplett aus der Hand. "Ich kann mich nicht erinnern, dass unser Spiel mit dem Ball mal so schlecht war wie heute", fand Capretti mit Blick auf die Leistung nach der Pause klare Worte. "Die zweite Hälfte war erschreckend schwach."

Capretti glaubt an "Qualität, Wille und Mentalität"

Er werde sich die Darbietung seiner Mannschaft nochmal "genau angucken", kündigte der Coach an, freue sich jedoch, dass schon am Mittwoch (19 Uhr, LIVE! bei kicker) die Chance zur Wiedergutmachung gegen den SV Meppen kommt. Klar ist aber: Der SC Verl braucht Punkte, um sich möglichst schnell wieder von der nahen Abstiegszone, die nur noch einen Zähler entfernt ist, abzusetzen. Denn das Tabellenbild trügt: Die hinter den Ostwestfalen unter dem Strich postierten Türkgücü München (20 Spiele) und MSV Duisburg (21) haben weniger Partien bestritten, befinden sich aber in Schlagdistanz.

Der Coach ist dessen ungeachtet nach wie vor überzeugt, "dass wir die Qualität, den Willen und eine gute Mentalität haben. Aber die müssen wir immer wieder auf den Platz bringen, und zwar in beiden Halbzeiten über 90 Minuten. Dann kommen wir auch für Punkte in Frage."

Vorschau SC Verl - SV Meppen