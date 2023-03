Verl im Pech: Auch Stellwagen muss Saison beenden

Der SC Verl bezahlte die jüngsten Spiele teuer. Neben Keeper Niclas Thiede muss auch Luca Stellwagen die Saison vorzeitig beenden.

Zuletzt hatte der SC Verl schon über die Verletzung von Thiede aufgeklärt. Bei einer Grätsche hatte sich der Torhüter die Syndesmose gerissen und verabschiedete sich damit für den Rest der Saison ins Lazarett.

Zudem musste Luca Stellwagen verletzt ausgewechselt werden. Der Linksverteidiger rutschte in der 25. Minute bei einem Zweikampf weg und musste vom Platz getragen werden. Eine genaue Diagnose stand zunächst noch aus.

Am Dienstag gab es auch darüber Gewissheit: Genau wie Thiede riss auch bei Stellwagen die Syndesmose. Der 24-Jährige wird bereits am Mittwoch operiert und wird in dieser Saison ebenfalls zu keinem Einsatz mehr kommen, wie der Verein mitteilte.

"Das trifft uns schon hart. Ich hätte lieber alle Punkte abgegeben und die beiden gesund gehabt", erklärte Michel Kniat nach dem Spiel beim MSV gegenüber "MagentaSport".

Thiede und Stellwagen gehören beim SCV zu den Leistungsträgern im Team und dürften schwer zu ersetzen sein.

Für den SC Verl geht es kommenden Samstag, die 3. Liga legt keine Länderspielpause ein, gegen Tabellenführer SV Elversberg weiter.