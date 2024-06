Verl gibt Friedrich an Halle ab

Robin Friedrich verlässt nach seiner Leihe zum SC Paderborn II den SC Verl nun endgültig und geht künftig für den Halleschen FC auf Torejagd. Der 21-jährige Stürmer brachte es in der abgelaufenen Saison auf 2 Tore in 11 Regionalliga-Einsätzen für die SCP-Reserve. Sportdirektor Daniel Meyer erläutert, warum sich Halle für Friedrich entschieden hat: "Robin hat eine außergewöhnliche Schussqualität und war nach einer starken Saison in der Regionalliga Nord der Wunschtransfer von Verls Ex-Coach Mitch Kniat. Nachdem dieser den Drittligisten vor Saisonbeginn Richtung Bielefeld verließ, hatte Robin einen schweren Stand und ließ sich zur Rückrunde in die U 23 von Paderborn verleihen. Wir sind überzeugt, dass Robin in unser Spielsystem passt und unsere Durchschlagskraft erhöhen wird."