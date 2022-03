Weil Coskun nur den Pfosten trifft: Keine Tore im Nachholspiel zwischen Verl und Zwickau

Am Dienstagabend trennten sich der SC Verl und der FSV Zwickau in der Paderborner Benteler-Arena torlos. Die Schwäne machten zwar ein gutes Spiel mit reichlich Gelegenheiten, der Torerfolg wollte sich aber einfach nicht einstellen.

Im Vergleich zum 3:1-Erfolg gegen Havelse nahm Verls Trainer Michel Kniat nur eine Änderung vor und brachte Sapina anstelle von Berzel (Bank).

FSV-Coach Joe Enochs veränderte seine Startelf gegenüber dem 1:0 in Duisburg zweimal: Coskun und Lokotsch ersetzten die erkrankten Hilßner und Starke.

Die Schwäne kamen besser ins Spiel und hatten in der ersten Minute gleich die erste Chance durch Könnecke. Es sollte zunächst aber die einzige bleiben, da sich Zwickau trotz besserer Spielanteile in der Anfangsphase im letzten Drittel schwertat. Putaro setzte die erste Gelegenheit des Sportclub ans Außennetz (12.), ehe Coskun die dickste Chance bis dahin an den Pfosten vollendete (16.).

Verl arbeitete sich nun besser ins Spiel und hatte zunehmend auch längere Ballbesitzphasen. Corboz scheiterte aus der Distanz (23.) aber ebenso wie Schwermann per Direktabnahme (24.). Auf der Gegenseite versuchte es Göbel vergebens aus der zweiten Reihe (31.) und Grodowski konnte einen Fehlpass von Brinkies nicht bestrafen (41.). Kurz vor der Pause musste Enochs ein erstes Mal reagieren, weil sich Frick in der Leistengegend verletzte. Reinthaler kam für ihn neu ins Spiel.

Zwickau auch nach der Pause besser

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste wieder obenauf und hatten die ersten Chancen. Lokotsch scheiterte zweimal an Thiede (51., 53.), der auch gegen Coskun Sieger blieb (55.). Wie im ersten Durchgang setzte Putaro die erste Verler Chance ans Außennetz (62.). Dem Sportclub, der aufgrund der Tabellensituation eigentlich mehr unter Zugzwang stand, fiel aber im Spiel nach vorne wenig ein. Vielmehr waren die Schwäne näher dran an der Führung, die Doppelchance von Coskun und Lokotsch führte aber nicht zum Erfolg (69.).

Die Schlussphase läutete Göbel mit einem Distanzschuss ein (72.). Der eingewechselte Akono kam in Rücklage zum Kopfball, verfehlte das Schwäne-Tor aber (77.) - ebenso Schwermann aus spitzem Winkel (83.). Trotz vollem Einsatz (drei Gelbe Karten in den letzten zehn Minuten) wollte die eine Gelegenheit, die zum Lucky Punch führt, einfach nicht entstehen. Somit blieb es beim torlosen Remis.

Während der FSV mit dem Punktgewinn auf Rang 13 verharrt, bleibt der Sportclub 17., hat nun aber nur noch einen Punkt Rückstand auf das rettende Ufer - und ein Spiel weniger als Viktoria Berlin.

Für Verl geht es am Wochenende (Samstag, 14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Zweitvertretung des SC Freiburg weiter. Zwickau hingegen empfängt am Sonntag (13 Uhr) Waldhof Mannheim.