Akono mit dem Lucky Punch! Verl erkämpft sich Remis gegen Köln

Nach einer verrückten Schlussphase samt Last-Minute-Treffer erkämpfte sich der SC Verl mit dem letzten Angriff doch noch einen Punkt gegen Viktoria Köln.

Verls Trainer Michel Kniat stellte nach dem 2:1 Auswärtssieg in Elversberg auf drei Positionen um und brachte Stöcker, Ochojski und Sessa für den verletzten Stellwagen, Knost und Gordowski (beide Bank).

Victoria-Coach Olaf Janßen beließ es nach der 1:2 Heimpleite gegen den VfB Oldenburg bei einer Änderung und brachte Dietz für May (Bank).

Corboz fehlt nicht viel - Fritz trifft nur den Pfosten

In einer umkämpften und intensiven ersten Hälfte war der SC Verl das bessere Team, doch die Torgefahr ließ lange auf sich warten. Bezeichnend: Sessas Versuch aus der zweiten Reihe stellte den einzigen Schuss aufs Tor in der gesamten ersten Hälfte dar - und das in der 37. Minute. Köln zeigte im ersten Durchgang nach vorne gar nichts: Stehles Versuch, Thiede von der Mittellinie zu überraschen, war die einzig nennenswerte Aktion der Gäste-Offensive im ersten Durchgang.

Wer nach dieser ereignisarmen ersten Hälfte allerdings auf ein torloses Unentschieden spekulierte, lag falsch: Beide Mannschaften kamen mit deutlich mehr Tempo aus der Kabine - und so ließen die ersten Möglichkeiten auch nicht lange auf sich warten. Corboz fehlten bei seinem Knaller aus der zweiten Reihe nur wenige Zentimeter (48.), während Fritz nach einem Standard nur am Aluminium scheiterte (55.). Damit war der Grundstein für einen unterhaltsamen zweiten Durchgang gelegt.

Meißner kontert Corboz

Der eingewechselte Akono bediente nach einem weiten Pass den mitgelaufenen Corboz, der freistehend vor Voll zum 1:0 einschob (69.). Ganze drei Minuten hielt diese Führung, bevor Köln zum unerwarteten Ausgleich kam. Nach einer Ecke sprang der Ball in Ping-Pong-Manier durch den Verler Strafraum und direkt vor die Füße von Meißner. Der Torjäger ließ sich nicht zweimal bitten und vollendete trocken zum 1:1 (72.).

Becker trifft zum 2:1 - Akono gleicht mit dem Schlusspfiff aus

Für die Schlussphase wechselten beide Teams jeweils erneut doppelt - was sich besonders für die Gäste aus Köln bezahlt machen sollte. Nur knapp zehn Minuten nach seiner Hereinnahme stand Becker nach toller Parade von Thiede goldrichtig und erzielte den vermeintlichen Siegtreffer (85.).

Allerdings eben nur vermeintlich: Als alles bereits auf den ersten Dreier für die Viktoria seit dem vierten Spieltag hindeutete, stellte Baack mit einem Geniestreich die Partie erneut auf den Kopf. Der Mittelfeldspieler bediente Akono mit einem tollen Heber in den Rücken der Abwehr, den der Joker zum umjubelten 2:2 in den Maschen unterbrachte (90. + 3). Direkt danach war Schluss. Während Verl auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen blieb, muss Köln weiter auf einen Sieg warten.

Der SC Verl ist am kommenden Spieltag zu Gast bei der SpVgg Bayreuth (16. Oktober, 13 Uhr). Victoria Köln steht vor einer schweren Aufgabe beim Heimspiel gegen die SV Elversberg (15. Oktober, 14 Uhr).