Die Serie hält: Guttau schießt Sechzig erneut zum Sieg

Der TSV 1860 München hat seine Serie fortgeführt. Am Samstag gewannen die Löwen mit 1:0 beim SC Verl und fuhren damit den vierten Sieg in Folge ein. Es war allerdings ein steiniger Weg, den die Giesinger zurücklegen mussten - denn Verl schnupperte gleich mehrmals am Führungstor.

Einmal verneigen bitte: Julian Guttau (li.) und Leroy Kwadwo zelebrieren das Tor zum 1:0 in Verl. IMAGO/Noah Wedel