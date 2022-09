Joker Wosz sorgt für Verler Unentschieden gegen Meppen

Zum Abschluss des 8. Spieltags der 3. Liga hat der SC Verl gegen den SV Meppen dank Joker Wosz spät ein Unentschieden erzielt. Der Sportclub drückte und verdiente sich am Ende das 2:2.

Verls Trainer Michel Kniat wechselt nach dem 1:5 in Halle einmal und brachte Yari Otto für Wolfram (Bank).

Meppen-Coach Stefan Krämer musste zwei Änderungen im Vergleich zum 0:0 gegen Elversberg vornehmen: Käuper und Faßbender rückten in die Startelf, Abifade (Muskelfaserriss) und Piossek (Adduktorenprobleme) standen nicht im Kader.

Doppelpacker Faßbender kontert Grodowski schnell

Mit Anpfiff spielte Verl nach vorne, die Hausherren agierten allerdings häufig zu unpräzise. Die wenigen Chancen endeten wie bei Akono (4.) harmlos. Wie es geht, machte Meppen vor: Die Gäste erzielten mit ihrer ersten Chance die Führung durch Faßbender (7.), der nach einem Lattentreffer von einer Unsicherheit des SC-Keepers Thiede und Fehlern in der Verler Hintermannschaft profitierte.

Geschockt zeigte sich Verl davon nicht: Nach einer kurzen Phase mit Übergewicht für Meppen glich Grodowski entschlossen aus (26.). Fünf Minuten später war Faßbender jedoch erneut zur Stelle: Der Offensivmann hob die Kugel sehenswert über Thiede hinweg (31.). Nach dem Doppelpack passierte bis zur Pause spielerisch wenig, Meppen führte dank der eigenen Effizienz.

An genau dieser fehlte es Verl weiterhin, Yari Otto zögerte in guter Strafraumposition zu lange (47.) und traf wie viele seiner Kollegen vorne die falsche Entscheidung. Noch krasser war dies in Minute 56. zu sehen, als Otto aus Nahdistanz vorbeischoss.

Verls Sapina hämmert den Ball an den Pfosten

Das Bild änderte sich in der Folge nicht: Verl machte mehr fürs Spiel, tat sich vorne aber schwer. Zu allem Überfluss hämmerte Sapina einen Freistoß aus der Distanz ans Aluminium (65.).

Verl agierte auch in der Schlussphase lange nicht konsequent genug, während die Gäste aus Meppen in Hälfte zwei offensiv kaum mehr stattfanden. Und so fiel doch noch der Ausgleich: Joker Wosz umkurvte den zuvor stark parierenden Keeper Kersken und netzte ein (87.).

Es blieb beim 2:2, da Stellwagen in der letzten Szene des Spiels Pouriés Kopfball vor der Linie klärte (90.+4). Meppen spielte trotz zweier Führungen zum dritten Mal in Serie remis, Verl bleibt trotz des Zählers auf Platz 17 stehen.

Weiter geht es für den SC am kommenden Sonntag (14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den MSV Duisburg. Meppen spielt am nächsten Spieltag ebenfalls zu Hause und empfängt tags zuvor (14 Uhr) Viktoria Köln.