Mehrere Hochkaräter und zwei Tore: Der FCK beendet die Auswärtsmisere

Der 1. FC Kaiserlautern hat verdient beim SC Verl drei Zähler entführt und damit den lang ersehnten Auswärtssieg gelandet. Einen eminent wichtigen, denn die Pfälzer bleiben somit über dem Strich.

Nach dem 3:1 in Zwickau nahm Verls Coach Guerino Capretti drei Umstellungen vor: Ochojski, Jürgensen und Baack rückten für Ezekwem, Stellwagen (beide Bank) und Berlinski (nicht im Kader) in die Startelf.

Kaiserslauterns Trainer Marco Antwerpen musste nach dem 0:0 gegen Waldhof Mannheim neben den Rot-Sündern Redondo und Senger auch noch Kapitän Zimmer (Rückenprobleme) ersetzen, dafür begannen Winkler, Sessa und Hanslik.

Schleppend fanden sowohl Verl als auch Kaiserslautern in die Partie. Beide Teams scheuten das Risiko, tasteten sich vorsichtig nach vorne und brachten den finalen Pass nicht an. Abgesehen von einem Hercher-Schuss (11.), der knapp am SCV-Gehäuse vorbeiging, und einem Versuch auf der Gegenseite von Schmitt (23.) ergaben sich keine Abschlüsse. Die Abwehrreihen verteidigten äußerst aufmerksam.

Bis zur 33. Minute. Da fand Zuck mit einem klasse Diagonalball Herchers Kopf und der FCK lag in Führung. Mit der gingen die Gäste auch in die Pause, weil sie Verl weiter früh attackierten, präsent in den Zweikämpfen waren und keine Torchance zuließen.

Auch im zweiten Durchgang änderte sich zunächst nichts. Defensiv ließ Lautern nichts anbrennen, offensiv gab es die von Antwerpen vor dem Spiel geforderten Nadelstiche. Klingenburg, von Wunderlich klasse in Szene gesetzt, und auch Sessa verpassten alleine vor Torwart Thiede das 2:0 (57., 71.), Hanslik scheiterte am Pfosten (68.).

In der 75. Minute war es dann aber soweit. Nach den drei vergebenen Großchancen kam der FCK durch den eingewechselten Kiprit zum 2:0. SCV-Coach Capretti brachte mit Saglik noch einen routinierten Stürmer, aber auch der konnte dem Spiel keine Wende mehr geben. Vielmehr vergab Wunderlich vor dem leeren Tor einen weiteren Hochkaräter (83.).

Nächsten Samstag steht für den SC Verl das Gastspiel bei 1860 München an (14 Uhr). Zur selben Zeit empfängt Kaiserslautern den VfL Osnabrück.