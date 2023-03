Auch dank Thiedes Patzer: Halle punktet nach 0:2 beim SC Verl

Halle bleibt unter Trainer Sreto Ristic ungeschlagen. Beim SC Verl lag der HFC mit 0:2 zurück, kam dann auch dank eines Torwartfehlers noch zu einem Punktgewinn.

Der SC Verl musste in der vergangenen Woche nach zuvor zwei Siegen eine 1:2-Niederlage beim FSV Zwickau hinnehmen. Trainer Michel Kniat tauschte nach dieser Begegnung viermal: Stöcker, Baack, Grodowski und Meijer starteten für Stellwagen, Sessa, Wolfram und Wosz (alle Bank).

Bei Halle kam mit Trainer Sreto Ristic die Wende, denn unter dem neuen Mann gab es sieben Punkte aus drei Spielen. Nach dem späten 3:2-Sieg beim SV Meppen stellte der Coach auf vier Positionen um: Reddemann, Vollert, Herzog und Bolyki begannen statt Kapitän Nietfeld (Sprunggelenks-Verletzung), Landgraf (Gelbsperre), Winkler und Steczyk (beide Bank).

Corboz trifft früh, Ochojski per Freistoß

Verl legte direkt los wie die Feuerwehr und wäre nach einer Minute beinahe durch ein Eigentor von Vollert in Führung gegangen. Nach der folgenden Ecke setzte Meijer den Ball knapp links vorbei (2.). Aber der gute Start der Gäste wurde belohnt, der Aufsetzer von Corboz konnte von Gästekeeper Gebhardt nicht mehr entschärft werden (3.).

Halle war in den ersten Minuten gar nicht im Spiel, hatte kaum den Ball. Die Gäste wurden dann zwar mutiger, ohne sich aber nennenswerte Torchancen zu erspielen. Verl präsentierte sich dagegen eiskalt - und ging mit 2:0 in Führung: Ochojski zog einen Freistoß von links scharf in Richtung Tor. In der Mitte war viel los, aber keiner kam dran. Gebhardt war dadurch irritiert und musste den Ball passieren lassen (23.). Die Gäste waren nun verunsichert, konnten immerhin das 0:3 durch Grodowski gerade noch verhindern (28.).

Thiede patzt, Deniz trifft

Der HFC hatte defensiv immer wieder Mühe, meldete sich offensiv immerhin durch Zimmerschieds Volley an (36.). Die besseren Chancen hatte ganz klar Verl, Otto verpasste aus spitzem Winkel den dritten Treffer seines Teams (37.). Halle versuchte es offensiv immer weiter - und bekam ein Geschenk: Den eigentlich harmlosen und zentralen Distanzschuss von Deniz ließ Verls Keeper Thiede zum 1:2-Pausenstand ins eigene Tor rutschen (43.).

Zimmerschied belohnt Halle

Halle startete sehr gut in den zweiten Durchgang und drückte vehement auf den Ausgleich. Diesen gab es auch in der 54. Minuten, als Zimmerschied eine Berko-Flanke über die Linie drückte. Die Gäste waren nach der Pause auch gefährlicher, bei Verl ging in der Offensive fast gar nichts mehr. Am Ende wollte der HFC den Sieg gefühlt etwas mehr, Omladic hatte noch die beste Chance, Thiede war auf dem Posten (80.). Auf der Gegenseite meldeten die Hausherren durch Corboz noch mal Torgefahr an, Gebhardt war jedoch zur Stelle (81.). Am Ende blieb es beim leistungsgerechten Remis.

Für beide Vereine geht es schon am Dienstag (19 Uhr) weiter. Verl ist zu Gast beim SV Meppen, der Hallesche FC, der auch im vierten Spiel unter Ristic nicht verlor (acht Punkte), empfängt Viktoria Köln.