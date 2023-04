Klassenerhalt perfekt: Verl schlägt den BVB

Fünf Spieltage vor Saisonende hat der SC Verl den Klassenerhalt perfekt gemacht. Der 2:1-Sieg gegen den Zweitvertretung des BVB ist der dritte Erfolg in Serie. Auf Seiten der Borussen riss der jüngste Lauf von fünf ungeschlagenen Partien.

Nach zuletzt zwei Siegen in Serie bot sich Verl die Chance, mit einem Dreier den Klassenerhalt auch rechnerisch unter Dach und Fach zu bringen. Coach Michel Kniat ging die Aufgabe nach dem 3:2-Sieg bei Erzgebirge Aue mit Wolfram anstatt Tugbenyo (Bank) in vorderster Linie an.

Bei der Zweitvertretung der Borussen gab es nach dem 1:0-Erfolg gegen Meppen zwei Personaländerungen. Özkan und Dams rückten für den verletzten BVB-Profi Meunier (Adduktoren) sowie Pudel (Bank) in die Viererkette.

BVB startet gut - Njinmah vergibt zweimal

Der seit fünf Spielen ungeschlagene BVB begann selbstbewusst: Der schnelle Torjäger Njinmah wurde auf die Reise geschickt - vergab aber im Sechzehner hauchzart die Borussen-Führung (7.). Auch Verl brauchte keine Anlaufzeit, Stöckers Flanke köpfte Wolfram in Lotkas Arme (8.).

Auf Seite der Schwarz-Gelben lief viel über die schnellen Offensivkräfte: Michel nahm nach einem Tempolauf Njinmah mit - auch seine zweite aussichtsreiche Chance vergab der Torjäger (12.). Nach einer Stöcker-Flanke köpfte Wolfram bei den Ostwestfalen erneut nicht genau genug (14.).

Flanken finden ihr Ziel - Otto und Wolfram treffen

Flanken blieben beim Sportclub das Mittel der Wahl: Eine Hereingabe von der Gegenseite köpfte Otto über den übermütig herausgeilten BVB-Keeper Lotka zur Führung ins Tor (23.). Das 1:0 gab Kniats Elf Antrieb: Wolfram und Knost verpassten es, das 1:0 auszubauen (30., 40.). Vor dem Pausenpfiff belohnte sich der engagierte Wolfram dann doch noch: Erneut fand eine Stöcker-Hereingabe seinen Kopf - diesmal nickte der Offensivmann akkurat ein (45.).

Die Zimmermann-Elf kam entschlossen aus der Kabine, Michel vergab nach wenigen Sekunden den Anschluss (46.). Wenig später war es dann soweit: Nach Knosts Querschläger stürmte Guille Bueno übers halbe Feld. Im Sechzehner angekommen hob er die Kugel eiskalt über den herausgeilten Verl-Keeper Wiesner in den Kasten - der Anschluss (51.).

Njinmah bleibt glücklos - Verl feiert Klassenerhalt

Eine richtige Drangphase konnten die Borussen fortan nicht initiieren. Spielerisch taten sich die Schwarzgelben schwer, zu Chancen zu kommen. Papadopoulos' Kopfball war noch das Gefährlichste auf BVB-Seite (59.). Der eingewechselte Tugbenyo vergab per Fallrückzieher die Vorentscheidung für die Ostwestfalen (76.). Auch in der Schlussviertelstunde tat sich Dortmund schwer. Kurz vor dem Schlusspfiff vergab Njinmah nach reichlich Getümmel den Ausgleich kurz vor dem Ende (90.+2).

Es blieb beim 2:1 und damit war Verls Klassenerhalt perfekt. Mit 17 Punkten Vorsprung (fünf ausstehende Spiele) auf den ersten Abstiegsrang ist der Sportclub nun auch rechnerisch gesichert.

Der SV Verl reist am kommenden Samstag nach Oberbayern zum FC Ingolstadt (14 Uhr), Dortmund empfängt zur gleichen Zeit die SV Elversberg.