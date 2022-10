Nach frühem Rückstand: Verl ringt Aue nieder

In einem über 90 Minuten abwechslungsreichen und kurzweiligen Spiel besiegte der SC Verl Erzgebirge Aue und setzt damit seine Aufholjagd fort.

Verls Coach Michel Kniat nahm im Vergleich zum 3:1 in Bayreuth zwei Änderungen vor: Knost und Akono verdrängten Ochojski und Otto aus der ersten Elf.

Aue-Trainer Carsten Müller war gegenüber dem 1:1 gegen Halle zu einer Änderung gezwungen. Burger fehlte gesperrt (5. Gelbe), dafür rückte Majetschak in die zentrale Defensive.

Die Partie nahm von Beginn an Fahrt auf und bot besonders in der Anfangsviertelstunde viel Unterhaltung. Gleich mit dem ersten Angriff gingen die Auer in Führung. Stefaniak wurde auf links nicht konsequent angegriffen, drang nach innen und verwandelte schön mit rechts. Doch der SC ließ sich in Paderborn nicht beirren und fand schnell die richtigen Antworten: Zunächst nutzte Kapitän Corboz eine Stöcker-Hereingabe von links zum 1:1 aus (9.), in der 15. Minute war Akono nach einer Paetow-Ablage zum 2:1 zur Stelle.

Das Ergebnis war dadurch gedreht, und der SC blieb am Drücker. In der 24. Minute verfehlte Wolfram knapp sein Ziel, in der 32. Minute ließ Akono nur um Zentimeter sein zweites Tor liegen. Von den Sachsen, die so druckvoll begonnen hatten, war bis zur Pause nur noch wenig zu sehen, mit der knappen Verler Führung ging es in die Kabinen.

Ohne personelle Veränderungen ging es nach dem Seitenwechsel weiter. Aue erhöhte nun wieder den Druck, konnte sich aus dem Spiel heraus aber keine Möglichkeit auf den Ausgleich erspielen. Insgesamt hatten beide Abwehrreihen nun mehr Zugriff, in der 58. Minute forderte Aue Elfmeter, doch die Pfeife von Schiedsrichter Patrick Kessel blieb stumm.

Majetschak fliegt - Otto trifft

Erst in der 66. Minute wurde es dann wieder turbulent. Aues Majetschak musste gegen Grodowski ein Foul ziehen. Gelb-Rot war die Folge, die Sachsen damit in Unterzahl. Und Verl nutzte die Überzahl fast postwendend aus, Otto traf schön aus der Drehung (70.) zum 3:1.

Wer dachte, die Würfel seien damit gefallen, sah sich getäuscht. Denn mit einem Mann weniger nahm Aue sein Herz in die Hand und suchte seine Chance. In der 82. Minute stellte Tashchy nach schöner Thiel-Vorarbeit auf 2:3 aus Sicht der Sachsen. Diesen fehlte nun nur noch auf Tor für einen Teilerfolg. Doch Verl, das sich den Vorwurf gefallen lassen musste, in Hälfte eins nicht noch ein Tor mehr geschossen zu haben, brachte den knappen Erfolg über die Zeit.

Während Aue nächsten Samstag die SV Elversberg empfängt, gastiert Verl zur gleichen Zeit bei Dortmund II.