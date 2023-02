Verl fordert Dresden - Osnabrück strebt Sieben-Siege-Serie an

Der 22. Spieltag in der 3. Liga steht an. Eröffnet wird dieser vom SV Waldhof in Aue. Primus Elversberg empfängt den abstiegsgefährdeten VfB Oldenburg, während die Löwen beim Schlusslicht antreten. Außerdem spannend: Setzen Dynamo Dresden und der VfL Osnabrück ihren Vormarsch fort?

Tabellenführer im Jahr 2023 ist der VfL Osnabrück mit der Maximalausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen. Dahinter folgen Dynamo Dresden, der SV Waldhof und Wehen Wiesbaden mit jeweils zehn Punkten. In der "richtigen" Tabelle steht von diesem Quartett nur der SVWW als Zweiter auf einem Aufstiegsplatz. Und das macht den Kampf um einen Aufstiegs- bzw. Relegationsplatz aktuell richtig spannend.

Die SV Elversberg, die am Samstag (14 Uhr) den abstiegsgefährdeten VfB Oldenburg empfängt, scheint enteilt. Der SC Freiburg II, der den dritten Platz belegt und an diesem Wochenende beim Vorletzten Halle spielt, darf nicht aufsteigen. In der Verlosung im Kampf um den zweiten direkten Aufstiegsplatz sowie Relegationsrang drei sind also Wiesbaden, Saarbrücken, Mannheim, 1860 München - und plötzlich auch wieder die in diesem Kalenderjahr auftrumpfenden Osnabrücker und Dresdner.

Der VfL gastiert am Sonntag (13 Uhr) in Ingolstadt und strebt den siebten Sieg in Serie an. Die Schanzer dagegen sind seit nunmehr vier Spielen ohne Punkt, der neue Cheftrainer Guerino Capretti wartet nach seinem missglückten Debüt auf das erste Erfolgserlebnis.

Spannendes Duell in Paderborn

Der wiedererstarkte Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat ebenfalls ein Auswärtsspiel vor der Brust - beim SC Verl, der zuletzt einen Punkt aus Mannheim entführte und seit fünf Spielen ungeschlagen ist. Es dürfte äußerst spannend werden, beide Teams gehen selbstbewusst in die Partie. "Jetzt ist der Bann gebrochen", glaubt Dresdens Christian Conteh. Verls Trainer Michel Kniat erklärte kämpferisch: "Dynamo trifft auf einen Gegner, der auch gut drauf ist. Nämlich den SC Verl."

Auch Wiesbaden ist auf fremden Terrain unterwegs - und das mit Sicherheit sehr gerne, schließlich ist die aktuelle Auswärtsbilanz beeindruckend: 2023 beläuft sie sich auf sechs von sechs Punkten, seit vier Spielen ist man in der Fremde ungeschlagen. Muss am Sonntag (14 Uhr) Bayreuth dran glauben?

1860 München und Saarbrücken auf dem Prüfstand

Andernorts, nämlich in Meppen, hofft der TSV 1860 München auf einen Befreiungsschlag. Erneut mit Sportchef Günther Gorenzel an der Seitenlinie. Gegen Schlusslicht Meppen, das das 18. sieglose Spiel in Serie verhindern will, sind die Löwen klarer Favorit.

Der 1. FC Saarbrücken steht in Dortmund auf dem Prüfstand, schließlich gab es im Jahr 2023 drei Niederlagen aus vier Spielen mit der heftigen 0:4-Pleite im Saar-Duell mit Elversberg als Tiefpunkt. Beim BVB gab es unter der Woche einen Trainerwechsel: Kann Jan Zimmermann den Dortmundern kurzfristig einen neuen Impuls geben und an den Auswärtssieg in Ingolstadt unter seinem Vorgänger anknüpfen?

Im Abstiegskampf ergriff man auch beim FSV Zwickau drastische Maßnahmen: Trainer Joe Enochs und Sportchef Toni Wachsmuth mussten gehen. Interimsweise übernimmt Co-Trainer Robin Lenk, der wegen fehlender Fußballlehrer-Lizenz aber nur gegen Duisburg und eine Woche später Elversberg einspringen kann.