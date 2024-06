Verkündet Völler hier aus Versehen den Anton-Transfer?

1:47Das Training der deutschen Nationalmannschaft hat am Mittwochvormittag ohne Antonio Rüdiger stattgefunden. Die entscheidenden Tage stehen aber erst noch an. Das hat DFB-Sportdirektor Rudi Völler auf der Pressekonferenz des DFB am Mittwoch verraten. Nebenbei plauderte er den wohl bevorstehenden Transfer von VfB-Verteidiger Waldemar Anton aus.