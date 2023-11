"Verkörpert modernen Handball": Göppingen holt Spielmacher Hallbäck

Frisch Auf Göppingen treibt die Personalplanung für die kommende Saison voran: Mit Ludvig Hallbäck präsentierte der Bundesliga-16. einen schwedischen Spielmacher.

Während Frisch Auf Göppingen (16., 7:17 Punkte) aktuell gegen den Abstieg kämpft, basteln die Verantwortlichen im Hintergrund bereits an der Mannschaft der Zukunft. Wie die Schwaben am Montag mitteilten, hat der schwedische Spielmacher Ludvig Hallbäck seine Unterschrift unter einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2026 gesetzt.

Der 23-Jährige trägt derzeit noch das Trikot von Bjerringbro-Silkeborg in der dänischen Liga, wechselt im Sommer 2024 aber in die Bundesliga. "Ludvig Hallbäck ist ein sehr spielstarker Rückraumspieler und zudem sehr ehrgeizig", wird Göppingens Cheftrainer Markus Baur zitiert: "Er spielt jetzt schon das dritte Jahr bei einem Spitzenklub in der dänischen Liga, hat dort viele Spielanteile und verkörpert den modernen Handball."

Bekannter Vater - Auch der Bruder spielt

Hallbäck stammt aus einer bekannten Handballer-Familie in Schweden, schon Vater Jerry Hallbäck spielte auf Topniveau und war als Kreisläufer Mitglied der Meistermannschaft von Redbergslid IK, die von 1993 bis 2001 sieben schwedische Meistertitel holte. In seinen 28 Länderspielen für Schweden war der EM-Titel 1994 der Höhepunkt.

Seine beiden Söhne haben das Talent geerbt: Während Ludvig Spielmacher wurde, ist sein vier Jahre älterer Bruder derzeit im rechten Rückraum von IFK Kristianstad in Schweden aktiv. Beide haben zahlreiche Junioren-Länderspiele absolviert. Ludvig hat dabei im Jahr 2018 mit der schwedischen Junioren-Nationalmannschaft den Europameistertitel gewonnen und war bei diesem Turnier in Kroatien auch Torschützenkönig.

"Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Ludvig Hallbäck", gibt Christian Schöne, sportlicher Leiter in Göppingen, offen zu: "Mit ihm bekommen wir einen spielstarken und technisch versierten Spielmacher, der gleichzeitig sehr torgefährlich ist. Trotz seines noch jungen Alters verfügt er schon jetzt über viel Erfahrung, da er bei seinen bisherigen Vereinen bereits sehr viel Verantwortung zu tragen hatte."

In der Heimat spielte Hallbäck in Ystad. Dort entwickelte er sich derart, dass ihn der dänische Erstligist Bjerringbro-Silkeborg HB 2021 verpflichtete. In Dänemark ist sein Verein Dauergast in der European League. Aktuell steht Bjerringbro-Silkeborg auf Rang vier der dänischen Liga, Hallbäck hat dazu bereits 36 Treffer beigesteuert.

Ab Sommer will er Spuren in Göppingen hinterlassen. "Ich bin sehr glücklich und erfreut, dass ich mich zur neuen Saison Frisch Auf Göppingen anschließen kann", sagt Hallbäck: "Ich freue mich schon darauf, in der EWS Arena spielen zu dürfen und mich in der Bundesliga beweisen zu können."