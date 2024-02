"Verkörpert den SVWW wie keiner anderer": Mockenhaupt verlängert in Wiesbaden

Wehen Wiesbaden und Sascha Mockenhaupt weiten ihre Zusammenarbeit aus. Der Kapitän verlängert seinen ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrag.

Sascha Mockenhaupt bleibt auch über das Saisonende hinaus beim SV Wehen Wiesbaden. Wie der Aufsteiger mitteilte, verlängerte der 32-Jährige seinen ursprünglich im Sommer auslaufenden Kontrakt. Über die Laufzeit machte der Verein allerdings keine Angabe. "Sascha ist nach wie vor ein sehr wichtiger Spieler, der den SVWW wie kein anderer verkörpert", wird Wiesbadens Sportlicher Leiter, Paul Fernie, in der Pressemitteilung zitiert.

Der Abwehrspieler war im Januar 2017 von FK Bodö/Glimt zu den Hessen gewechselt und stieg mit dem SVWW zweimal in die 2. Bundesliga auf. Mockenhaupt ist der einzige Spieler im aktuellen Kader, der sowohl 2019 als auch 2023 zur Aufstiegsmannschaft gehörte. "Er ist seit vielen Jahren ein Kernstück unserer Mannschaft und leistet als Kapitän und Teil des Mannschaftsrats sowohl auf als auch neben dem Spielfeld einen wichtigen Beitrag", so Fernie. Die Vertragsverlängerung sei daher ein Zeichen der "angestrebten Kontinuität".

Für mich stand nie zur Debatte, zu einem anderen Verein zu wechseln. Sascha Mockenhaupt

In der laufenden Spielzeit gehört Mockenhaupt anders als in der Vergangenheit nicht mehr zum absoluten Stammpersonal. Zwar stand er in 19 Partien auf dem Platz, allerdings zehnmal "nur" als Einwechselspieler. Dennoch erklärt Mockenhaupt: "Ich bin sehr froh, dass ich mit 32 Jahren immer noch die Leistungsfähigkeit habe, der Mannschaft weiterzuhelfen. Für mich stand nie zur Debatte, zu einem anderen Verein zu wechseln. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass auch der Verein den Mehrwert in meinem Verbleib sieht."

Für die Zukunft äußerte er abschließend auch noch ein klares Ziel: Die Etablierung von Wiesbaden im Bundesliga-Unterhaus. Aktuell besitzen die Hessen ein Sechs-Punkte-Polster auf den Abstiegsrelegationsplatz. Sollten sie dieses nicht gänzlich verspielen, würde Mockenhaupt trotz seiner langen Vereinszugehörigkeit tatsächlich noch etwas Neues miterleben: Den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.