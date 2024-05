"Verkörpert Betze-Tugenden": Lautern verlängert mit Hanslik

Daniel Hanslik und der 1. FC Kaiserslautern haben sich auf eine Vertragsverlängerung verständigt. Der 27-jährige Stürmer war gerade in der entscheidenden Endphase ein wichtiger Faktor im Kampf um den Klassenerhalt.

Hanslik hatte sich den Pfälzern im Sommer 2020 zunächst als Leihgabe von Holstein Kiel angeschlossen, ehe er im Jahr darauf fest zu den Roten Teufeln gewechselt war. In seiner Premieren-Saison für den FCK trug er mit seinen sieben Toren zum Klassenerhalt in der 3. Liga bei, genau wie er in der gerade abgelaufenen Spielzeit in der Endphase mit vier Treffern in den letzten drei Partien zum wichtigen Faktor im Abstiegskampf wurde. Zum Mann für die entscheidenden Momente war er auch in der zum Aufstieg in die 2. Liga führenden Relegation 2021/22 avanciert, als er im Rückspiel in Dresden die Führung erzielte.

Hengen ist voll des Lobes

Beim FCK, der in die kommende Saison mit Markus Anfang als neuem Coach gehen wird, ist man glücklich über die Vertragsverlängerung des in der Offensive flexibel einsetzbaren Angreifers, der bisher in insgesamt 52 Zweitligaspielen sieben Treffer für Lautern markierte. "Wir freuen uns, dass Hansi ein fester Bestandteil der FCK-Familie bleibt, nachdem wir uns vor drei Jahren ins Zeug gelegt haben, ihn fest zu verpflichten", wird Thomas Hengen auf der vereinseigenen Website zitiert. "Er verkörpert die Betze-Tugenden und hat sich hier immer als Teamplayer und absoluter Vollprofi präsentiert, der bereit ist, alles für die Mannschaft und den Erfolg zu geben. Wir sind happy, dass er den Weg weiter mit uns gehen will", so der FCK-Geschäftsführer weiter.

Es war eine klare Entscheidung für mich und ich habe mein Herz entscheiden lassen. Daniel Hanslik

Hanslik selbst spricht von einer "bis hierher intensiven Zeit", in der eine Verbindung entstanden sei, "nicht nur mit dem Wappen und dem Verein, sondern auch mit den Menschen hier". Gespräche über eine Vertragsverlängerung habe er mit Hengen und Enis Hajri bereits im gesamten Jahr geführt und sei nun froh, hier zu bleiben: "Es war eine klare Entscheidung für mich und ich habe mein Herz entscheiden lassen."