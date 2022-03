Verkehrte Welt im Toto-Pokal: 1860 und Würzburg scheitern an Viertligisten

Die beiden Halbfinals des bayerischen Landespokals endeten mit großen Überraschungen: Während der FV Illertissen die Würzburger Kickers klar mit 3:1 besiegten, wurde Lukas Wenzel im Elfmeterschießen gegen die Münchner Löwen zum Helden für den TSV Aubstadt.

Der Vierte der Regionalliga Bayern, der FV Illertissen, empfing den Drittligisten Würzburger Kickers am Samstagnachmittag zum ersten Halbfinale des bayerischen Landespokals. Die abstiegsbedrohten Würzburger begannen druckvoll und hatten auch die erste Chance des Spiels, die Illertissens Torwart Thiel nur mit einem starken Reflex abwehren konnte (3.). Zehn Minuten später stellte der Regionalligist dann den Spielverlauf auf den Kopf: Nach einer Ecke traf Keckeisen zunächst per Kopf nur den Pfosten, doch der Ball sprang direkt zu ihm zurück, sodass er problemlos zum 1:0 einnicken konnte (13.).

Würzburg brauchte eine Weile, um sich von dem frühen Schock zu erholen, konnte dann doch zurückschlagen. Nach einem langen Ball stand Breunig alleine vor Thiel und schob zum 1:1 ein (22.). Kurz vor der Pause legte Illertissen dann aber doch wieder vor: Bei einem Konter passte Teranuma quer auf Strobel, dessen Schuss von der Strafraumkante für Richter nicht zu halten war (39.). So ging es mit einem 2:1-Vorsprung in die Pause.

Zu Beginn der zweiten Hälfte kamen beide Teams zu Chancen: Kraulich und Zeller verpassten jeweils das gegnerische Tor nur knapp. In der 74. Minute setzte dann Kljajic der Partie für Illertissen die Krone auf. Nach einem abgefälschten Lattentreffer konnte er den Nachschuss im leeren Tor unterbringen. Am Ende gewann der Regionalligist also mit 3:1 und steht nun im Finale des Toto-Pokals.

Wenzel hilft Aubstadt ins Finale

Gleichzeitig wurde im unterfränkischen Aubstadt der andere Finalteilnehmer gesucht. Der Tabellensiebte der Regionalliga Bayern empfing den TSV 1860 München. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte mit Torchancen für beide Mannschaften setzte der Regionalligist den ersten Schlag in der zweiten Halbzeit: Nach einer Ecke kam Hüttel frei zum Kopfball und ließ Kretzschmar im Münchner Tor keine Abwehrchance (67.).

Die Münchner brauchten allerdings nicht lange, um das Unentschieden wiederherzustellen: Sieben Minuten nach dem 0:1 behinderte ein Aubstädter Abwehrspieler den eigenen Torhüter bei einem hohen Ball in den Strafraum, sodass sich der beste Torschütze der Löwen, Marcel Bär, nur noch bedanken musste und ins verlassene Tor einschieben konnte (74.).

Bis zum Ende des Spiels konnte keine Mannschaft das Spiel entscheidend an sich reißen, sodass ein Elfmeterschießen den Sieger hervorbringen musste. Und in diesem Elfmeterschießen schlug die Stunde des Aubstädter Torhüters Lukas Wenzel: Erik Talligs Elfmeter kratzte der 23-Jährige aus der Ecke, wie auch den von Löwen-Kapitän Stefan Lex. Als er dann auch noch den schwach geschossenen Elfmeter des Münchner Torschützen Bär halten konnte, war die Sensation perfekt und die Unterfranken standen vor 3000 Augenzeugen im Finale.

Das Finale des Toto-Pokals zwischen Aubstadt und dem FV Illertissen steigt am 21. Mai, dem "Tag der Amateure". Das Heimrecht zwischen den beiden Kontrahenten wird noch ausgelost.