Verkehrte Gefühlswelten im Titelrennen: Havertz "größter Tottenham-Fan"

Der Norden Londons wird am Dienstag zusammenhalten, denn Arsenal braucht Unterstützung von Rivale Tottenham. Daher formulierte Kai Havertz auch eine Aussage, die unter normalen Bedingungen für Aufruhr sorgen würde.

Die Fans von ManCity und Arsenal erleben im engen Titelrennen ungewohnte Gefühlslagen. So blickten sicherlich einige Anhänger der Skyblues am Sonntagnachmittag gespannt ins Old Trafford und drückten Stadtrivale Manchester United die Daumen. Doch das half nichts: Die Red Devils unterlagen Arsenal, dessen Fans daher nun eine ähnliche Gefühlswelt wie die Citizens erleben.

Denn ausgerechnet der Nord-London-Rivale Tottenham könnte am Dienstag im Nachholspiel gegen City (21 Uhr, LIVE! bei kicker) das Zünglein an der Waage spielen und den Gunners schon mit einem Remis den Titel in deren Hände legen. Dementsprechend trafen die Arsenal-Spieler nach dem Abpfiff in Manchester am Sonntag auch Aussagen, die unter normalen Bedingungen bei den eigenen Anhängern für großen Unmut sorgen würden. "Ich werde der größte Tottenham-Fan aller Zeiten sein! Das werden wir alle sein", erklärte Kai Havertz im Sky-Interview.

Wir haben wenig zugelassen - und das hat uns das Ergebnis gebracht. Mikel Arteta

Der deutsche Nationalspieler hat großen Anteil, dass Arsenal bis zum letzten Spieltag die Chance auf den Titel besitzt, denn er bereitete am Sonntag den Siegtreffer von Leandro Trossard vor und ist mit nun 14 Torbeteiligungen in der Premier League Top-Scorer seines Teams im Kalenderjahr 2024. Im Mittelpunkt stand nach dem 1:0 aber nicht die Offensive um Havertz und Co., sondern vielmehr die Defensive um den starken William Saliba. "Wir haben wenig zugelassen - und das hat uns das Ergebnis gebracht", erkannte auch Mikel Arteta.

Arsenal stellt neuen Siegesrekord auf

Damit blieb Arsenal in elf seiner 19 Ligagastspiele in diesem Jahr ohne Gegentor. In der Geschichte der Premier League steht lediglich Chelsea in dieser Statistik mit zwölf Partien vor den Gunners (2008/09). Während das Team diese Bestmarke nicht erreichte, stellte es einen anderen Rekord auf: Arsenal gewann erstmals in seiner Vereinsgeschichte 27 Spiele in der Premier League. "Das ist kein Fortschritt, das ist Geschichte. Das ist sehr schwer zu erreichen - vor allem in der Liga, in der wir jetzt spielen. Ein großes Kompliment an alle Spieler und Mitarbeiter für das, was sie geleistet habe", so Arteta.

Viel Wert könnten die Statistiken am Ende aber eben nicht besitzen, wenn von Tottenham und West Ham keine Schützenhilfe kommt.