Verkehrsunfall: Austrias Huskovic auf der Intensivstation

Muharem Huskovic von der Wiener Austria befindet sich nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Intensivstation eines Krankenhauses.

In der Nacht vor dem Heimspiel in der Conference League gegen den spanischen Vertreter Villarreal gab die Wiener Austria eine besorgniserregende Nachricht bekannt: Stürmer Muharem Huskovic war am Abend in einen "schweren Verkehrsunfall verwickelt" worden und "befindet sich auf der Intensivstation". Wie der Verein gleichzeitig betonte, schwebe der 19-Jährige nicht in Lebensgefahr.

Huskovic hatte vergangenen Sonntag beim 2:1-Auswärtssieg im Wiener Derby gegen Rapid sein erstes Saisontor erzielt. Am Donnerstag (18.45 Uhr) empfängt die Austria Villarreal in der Generali-Arena. Der Tabellenneunte der Primera División reagierte via Twitter auf die tragische Meldung: "Gute Besserung, Muharem! Jeder bei Villarreal wünscht dir eine schnelle Genesung und unsere Gedanken sind bei dir und deiner Familie", schrieben die Spanier.