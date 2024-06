Verjüngung: Der Kader des THW Kiel für die Saison 2024/25

Beim THW Kiel ist man Titelfeiern gewöhnt, in diesem Jahrtausend endeten lediglich die Spielzeiten 2001 und 2016 sowie 2018 ohne eine Erweiterung des Briefkopfes. 15 Meisterschaften, 10 Pokalsiege, elf Supercupsiege und sieben Triumphe im Europapokal, davon viermal in der EHF Champions League. National sind die Titelchancen abgehakt, international wird nach dem 30:39 in Montpellier auf eine "magische Nacht" gehofft. Doch wie stehen die Chancen in der kommenden Saison? Ein Blick auf den Kader der Zebras für die kommende Spielzeit.

Emil Madsen ist Kiels Königstransfer für den Sommer. IMAGO/PanoramiC