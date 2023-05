Verhoek beendet Durststrecke: "Dann wird man emotional"

Hansa Rostock bleibt eines das Teams der Stunde in der 2. Bundesliga. Die Kogge nähert sich dem Klassenerhalt - auch dank eines fast vergessenen Torjägers.

Es läuft derzeit bei Hansa Rostock. Drei Partien in Serie gingen an die Kogge, die von Abstiegsplatz 17 auf Rang 15 kletterte und nun, drei Spieltage vor Saisonende, vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang sowie sechs auf die direkten Abstiegsplätze hat.

Die Ostseestädter können somit immer mehr mit einem Verbleib in der 2. Bundesliga rechnen. Unter Coach Alois Schwartz funktioniert die Mannschaft wieder - sowie die Spieler individuell.

Das aktuellste Beispiel dafür ist John Verhoek. Satte 258 Tage hatte der Angreifer auf sein zweites Saisontor warten müssen, 20 Minuten nach seiner Einwechslung traf der Niederländer in der Schlussphase per Kopf zum entscheidenden 2:0 im Abstiegskracher gegen Regensburg - und beendete seine Torflaute.

Wenn du in so einem wichtigen Spiel ein Tor machst und die Leute siehst, dann wird man emotional. Am liebsten hätte ich mit allen gefeiert. John Verhoek

Sinnbildlich wischte sich Verhoek beim Jubel das Pech der vergangenen acht Monate ohne eigenes Tor von sich ab, der 34-Jährige hatte zuvor nur am 21. August gegen St. Pauli (2:0) per Seitfallzieher getroffen. Beim Jubel gegen den Jahn wurde er schließlich von seinen Gefühlen übermannt: "Wenn du in so einem wichtigen Spiel ein Tor machst und die Leute siehst, dann wird man emotional. Am liebsten hätte ich mit allen gefeiert - ich wusste gar nicht wohin", wird Verhoek auf der Klubwebsite zitiert.

Auch Hansa-Coach Schwartz freute sich. "Großes Lob an die Mannschaft, dass sie in so einer Drucksituation die drei Punkte hier behalten hat." Verhoek war "einfach nur glücklich, dass wir gewonnen haben".

Direkt nach dem Erfolg dachte Schwartz bereits an die nächste Aufgabe. "Wir schnaufen einmal kurz durch, und dann geht der Blick auch schon in Richtung SV Sandhausen (Freitag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker)." Gegen den direkten Konkurrenten soll der nächste große Schritt zum Klassenerhalt gemacht werden. Verhoek "möchte nur eins: Nicht absteigen."

