Verheißungsvoller Start für Dabbur und Bebou

Zumindest der Auftakt ist gelungen. Hoffenheims langzeitverletzte Angreifer waren beim Restart des Trainings wieder auf dem Platz.

Finale Rückschlüsse lassen sich sicherlich noch nicht ziehen, aber der Start ist Munas Dabbur und Ihlas Bebou schon mal gelungen. Beide Angreifer, die zuletzt an schweren Verletzungen laborierten, standen beim Trainingsauftakt der TSG am Dienstag wieder mit den Kollegen auf dem Platz und absolvierten zumindest Teile des regulären Trainings. Während Dabbur fast schon wieder das volle Programm abspulte, beschränkte sich Bebou noch auf die weniger intensiven Belastungen, schließlich soll der 28-Jährige ganz behutsam herangeführt werden, um bloß keinen Rückfall zu provozieren. Denn ein solcher hätte schwerwiegende Folgen.

Bebou droht auch das vorzeitige Saison-Aus

Der Togoer hatte die Sommervorbereitung wegen eines Knorpelschadens im Knie abbrechen müssen, sich aber gegen einen operativen Eingriff entschieden, weil das lädierte Gelenk vor einigen Jahren bereits operiert worden war. Vorsichtig hatte sich der Togoer mit konservativen Behandlungen der Wiederaufnahme des Trainings (bis 21. Dezember) genähert. In den kommenden Tagen soll die Intensität gesteigert werden, um dann final entscheiden zu können, ob Bebou auf dem richtigen Weg zurück in den Wettkampf ist. Sollte das Kniegelenk allerdings erneut reagieren, droht dem schnellen Dribbler das vorzeitige Saison-Aus.

Auch Dabbur hatte sich nach einer Sprengung des Schultereckgelenkes gegen eine Operation entschieden. Im Fall des Israelis scheint die Rechnung aufzugehen. Auch der 30-Jährige wird - sicherlich zügiger noch als Bebou - an die Wettkampfhärte herangeführt, Trainer André Breitenreiter rechnet fest mit Dabbur für die Restsaison. Möglicherweise kann der 30-Jährige ja sogar noch in den im Dezember anstehenden drei Testspielen wieder erste Spielpraxis sammeln.

Tests gegen Elversberg, Fürth und 1860

Zwischen den beiden Vergleichen unter Ausschluss der Öffentlichkeit am kommenden Mittwoch gegen den Drittligisten Elversberg und am 20. Dezember gegen Zweitligist Fürth tritt die TSG zudem am 17. Dezember im Hoffenheimer Dietmar-Hopp-Stadion (15 Uhr) gegen 1860 München ebenfalls aus der 3. Liga an.

Beim Restart des Hoffenheimer Trainingsbetriebes fehlten aus nachvollziehbaren Gründen weitere Akteure: So muss die TSG noch längere Zeit auf Grischa Prömel verzichten, der nach einem Knöchelbruch noch länger ausfällt. Zudem fehlen weiter die beiden WM-Starter Andrej Kramaric und Robert Skov. Während Vizeweltmeister Kramaric mit Kroatien am Freitag (18 Uhr) gegen den Topfavoriten Brasilien um den Einzug ins Halbfinale kämpft, ist Skov mit den Dänen bereits nach der Gruppenphase ausgeschieden. Dennoch wird auch der 26-Jährige wie Kramaric in diesem Kalenderjahr nicht mehr in Hoffenheim aufschlagen und erst im neuen Jahr wieder in die Vorbereitung auf die Restsaison einsteigen. Ab dem 3. Januar bezieht Hoffenheim ein einwöchiges Trainingslager in Portugal.