"Verhandlungsposition nicht die beste": Ulms nächstes Heimspiel steht auf der Kippe

Durch einen 2:1-Heimsieg gegen den SC Freiburg II hält der SSV Ulm 1846 Fußball den Anschluss an die vorderen Plätze. Doch der Wintereinbruch gibt Anlass zur Sorge. Das nächste Heimspiel könnte für die Spatzen ungewollt zum Auswärtsspiel werden.

Durch ein hartes Stück Arbeit bezwangen die Ulmer die Reserve des SC Freiburg am Wochenende mit 2:1. "Wir waren sehr griffig. Wir wollten Freiburg wenig Zeit und Raum geben und das Momentum wieder auf unsere Seite ziehen", konstatierte SSV-Coach Thomas Wörle nach dem Spiel.

Befreiungsschlag gegen Freiburg

Nach drei Niederlagen in Folge meldet sich der Liga-Neuling durch den Heimsieg zurück. Mit 26 Zählern rangiert Ulm auf dem fünften Platz, hat allerdings nur einen Punkt Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Im dichten Schneetreiben im Donaustadion markierten Dennis Chessa und Leonardo Scienza die beiden Tore für die Spatzen. "Wir haben Kampf und Leidenschaft auf den Platz gebracht", fasste Defensivmann Thomas Geyer die eigene Leistung zusammen.

Der SSV ist zuhause eine Macht. Von den acht Heimspielen in dieser Saison konnte Ulm fünf für sich entscheiden. Nur Dynamo Dresden hat zuhause öfter gewonnen (7 Siege). Wegen der fehlenden Rasenheizung im Stadion waren die Platzverhältnisse gegen die Breisgauer bei winterlichen Witterungen allerdings schwierig. "Wirklich Fußball spielen war nicht so möglich", kommentierte Geyer den Zustand des Geläufs.

Nächstes Heimspiel in Aalen?

Wegen des Wintereinbruchs in Süddeutschland steht das letzte Heimspiel dieses Kalenderjahrs gegen Borussia Dortmund II (9. Dezember, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) auf der Kippe. Für Ulm steht daher als Ausweichspielstätte die Arena in Aalen zur Verfügung. Trainer Wörle hofft aber auf einen Verbleib im eigenen Wohnzimmer: "Ich hoffe, wir können gegen Dortmund wieder zuhause spielen. Das Donaustadion ist für uns eine Festung."

Geyer schlägt in dieselbe Kerbe: "Wenn es nach mir geht, brauchen wir nicht nach Aalen." Ob das möglich ist, hängt vom Wetter ab. Ulm steht mit dem DFB im Austausch. Anfang der Woche soll es eine Entscheidung geben, was den Spielort der Partie gegen die zweite Dortmunder Mannschaft angeht. Die Ausgangssituation für die Ulmer beim Verband ist aber nicht so rosig, was auch Geschäftsführer Markus Thiele eingesteht: "Bei dem Wetter und der Prognose ist meine Verhandlungsposition nicht gerade die beste."