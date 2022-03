Verhandlungen festgefahren: Was wird aus Dybala?

Wie geht es mit Juventus-Stürmer Paulo Dybala weiter? Diese Frage wird aktuell in Italien ganz heiß diskutiert. Aktuell können sich die Parteien noch nicht einigen.

Im vergangenen Sommer sowie im darauffolgenden Winter hatte es mit einer Verlängerung des Ende Juni 2022 auslaufenden Vertrags von Dybala eigentlich sehr gut ausgesehen, letztlich fanden der Argentinier und Juventus aber beide Male nicht zueinander. Dadurch ist das Thema natürlich noch immer nicht geklärt - und so langsam muss eine Entscheidung her.

Die "Gazzetta dello Sport" berichtet davon, dass Juve schon bereit ist, Dybala ein Angebot vorzulegen, allerdings nicht mehr zu den Konditionen, die vor ein paar Monaten ausgehandelt worden waren. Die Verhandlungen sind aktuell festgefahren, die Vorstellungen offenbar (noch) zu unterschiedlich.

Der 28-Jährige soll grundsätzlich bereit sein, weiter für die Alte Dame zu spielen. Bisher soll es allerdings wohl schon eine Anfrage von Inter Mailand gegeben haben. Klar ist natürlich: Ein ablösefreier Dybala ist für viele Spitzenvereine im Sommer ein interessantes Thema. Denn der Offensivmann ist ein besonderer Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. 95 Tore in 262 Serie-A-Spielen belegen das.

Dybala am Mittwoch in der Königsklasse dabei?

"Heute hat er trainiert, er arbeitet hart, um gegen Villarreal dabei zu sein. Das ist das Wichtigste", wollte sich Juve-Kapitän Giorgio Chiellini am Donnerstag nur auf das sportliche Thema konzentrieren. Dybala fällt nämlich seit ein paar Wochen mit einer Muskelverletzung aus, am kommenden Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Achtelfinalrückspiel der Champions League gegen Villarreal will er wieder mit dabei sein. "Ich denke, wir müssen uns auf das Spielfeld konzentrieren", sagte Chiellini zu "Sky Italia". "Wenn Dybala am Mittwoch trifft, sind wir alle glücklich."

Es bleibt abzuwarten, ob Verein und Spieler zusammenfinden. Juve soll nämlich auch etwas Zweifel am körperlichen Zustand Dybalas haben, der in dieser Saison seit Ende September insgesamt 15 Spiele verletzungsbedingt verpasst hat. Gleichzeitig dürfte die Alte Dame einen Spieler mit der Qualität Dybalas dann doch nur sehr ungern ablösefrei ziehen lassen.